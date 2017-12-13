13.12.2017 | 11:42

В Заречном вступило в силу постановление городского суда, в соответствии с которым местного жителя оштрафовали за наезд на пешехода.

15 ноября в 6:30 водитель сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая получила телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

В суде мужчина подтвердил факт ДТП и пояснил, что его ослепили габаритные огни и стоп-сигналы ехавшего впереди автобуса.

В итоге водителя признали виновным в административном правонарушении, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей, сообщили в Зареченском городском суде.