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Общество | В Заречном водителя оштрафовали на 3 000 рублей за наезд на пешехода

13.12.2017|11:42
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В Заречном вступило в силу постановление городского суда, в соответствии с которым местного жителя оштрафовали за наезд на пешехода.

15 ноября в 6:30 водитель сбил женщину, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. Пострадавшая получила телесные повреждения, квалифицируемые как легкий вред здоровью.

В суде мужчина подтвердил факт ДТП и пояснил, что его ослепили габаритные огни и стоп-сигналы ехавшего впереди автобуса.

В итоге водителя признали виновным в административном правонарушении, ему назначили наказание в виде штрафа в размере 3 000 рублей, сообщили в Зареченском городском суде.

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Гость|13.12.2017 11:54|

ОПЯТЬ ПЕРЕХОД. 3000 ШТРАФ ЭТО НАСМЕШКА. 3 ГОДА ЛИШЕНИЕ ПРАВ - НОРМАЛЬНО.

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