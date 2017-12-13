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Общество | В Пензенской области пройдет фестиваль юных изобретателей

13.12.2017|11:47
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Юные изобретатели из разных концов области приедут в Пензу на фестиваль технического творчества «Сделано в ЦМИТ». Он стартует в субботу, 16 декабря, в 13:00 в физкультурно-оздоровительном комплексе «Центральный».

В мероприятиях будут участвовать дети от 6 до 18 лет - школьники, студенты, воспитанники центров молодежного инновационного творчества. Они поборются за призы конкурса «Делу время!» и определят самую быструю радиоуправляемую модель аэробота в гонках.

«Фестиваль проводится согласно региональной программе вовлечения детей и молодежи в инновационную деятельность 1000-list-nick. Организаторы надеются, что проект привлечет детей, их родителей и педагогов к занятиям наукой и техникой», - сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Гость|13.12.2017 12:29|

Торжественную литургию (прям на месте проведения фестиваля) отслужат?

Духовно окормлять отроков кто будет?

Имя: Гость
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