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Общество | В Пензе на улице Куйбышева на дороге образовался провал

13.12.2017|14:30
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В Пензе рядом с тротуаром на улице Куйбышева, у коллектора, образовался провал. Песок в нем, оседая, постепенно углублял яму.

«Это волчья яма. Кто-нибудь туда залетит, когда снежком припорошит. Обязательно! Я проходил тут много раз, велись какие-то работы (не знаю, что за организация) - вон, кусок трубы остался», - рассказал прохожий.

Никаких опознавательных знаков вокруг - только знаки, предупреждающие о ремонте. Чтобы узнать, кто здесь поработал, журналисты «Службы 11» позвонили в несколько ресурсоснабжающих организаций.

Приехала первая команда; бригадир осмотрел провал и с облегчением вздохнул - не его головная боль. В МКП «Теплоснабжение» тоже порадовались - не их сети.

В итоге выяснилось, что тут ранее поработал Горводоканал, а значит, ему и разгребать «зыбучие пески» у коллектора.

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Гость|13.12.2017 19:28|

Когда вы эти объедки с ливерной колбасой уберёте ? Смотреть противно!

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