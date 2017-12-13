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Общество | В Арбекове в нескольких домах отключили отопление из-за утечки

13.12.2017|09:11
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В среду, 13 декабря, в 5:30 в Пензе произошел разрыв участка тепломагистрали № 35 в районе проспекта Строителей. Из-за утечки отопление отключили в девяти жилых домах и одном детском саду на Ладожской улице.

В настоящее время на месте происшествия работают две специализированные бригады, укомплектованные пятью единицами техники.

«Специалистами компании ведется мониторинг ситуации, оповещены аварийные службы и надзорные ведомства», - сообщил ИА «ПензаИнформ» представитель регионального центра стратегических коммуникаций ПАО «Т Плюс» в г. Саранске Андрей Баркалов.

Данные в отношении срока ликвидации порыва разнятся. По информации Андрея Баркалова, устранение запланировано с 5:30 13 декабря до 4:30 14 декабря.

В пресс-службе городской администрации со ссылкой на генерального директора Мордовского филиала ПАО «Т Плюс» Александра Суслова уточнили, что утечку постараются ликвидировать к полудню 13 декабря.

Накануне была восстановлена подача тепла в дома и социальные объекты на улицах Чкалова, Красной, Куйбышева, Богданова. Коммунальная авария произошла в 3:08 из-за порыва на трубе диаметром 500 мм.

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Гость|13.12.2017 09:36|

Дня не проходит, чтобы "Т+" не потекли.

Гость|13.12.2017 09:41|

такие новости уже по несколько раз в день. а ведь скоро должны быть морозы. как переживём ?

Гость|13.12.2017 10:12|

На Красной до сих пор отопления нет.

Гость|13.12.2017 10:13|

Гость писал(a):

Дня не проходит, чтобы "Т+" не потекли.
Они только ремонтируют. Скажем спасибо нашим предкам, что их трубы прослужили более 50 лет. А сегодняшние власти только "чопики" забивают, не проводя замены.

Имя: Гость
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