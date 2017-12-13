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Общество | «Термодом» предлагает двухкомнатные квартиры по новогодним ценам

13.12.2017|16:42
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Двухкомнатная квартира - идеальный вариант для современной молодой семьи. Во-первых, в ней больше места для роста и развития ребенка, во-вторых, это поможет решить проблему личного пространства.

Принимать гостей, общаться, смотреть фильмы, заниматься домашними делами - все это можно делать в то же время, когда кто-то из домашних отдыхает или готовится к экзаменам в другой комнате.

Город Спутник делает такое жилье доступнее. 20 ноября стартовала предновогодняя акция по снижению цен на двухкомнатные квартиры в строении № 63. Для примера: двушка площадью 51,8 кв. м будет стоить 1 млн 996 тыс.

В квартирах сделана качественная черновая отделка, а по желанию покупателя холдинг готов выполнить отделку под ключ класса эконом, комфорт либо люкс.

Дом готовится к сдаче. Он расположен в двух минутах ходьбы от школы на 1 100 мест, в шаговой доступности также детский сад, магазины, дворец водного спорта, набережная и тропа здоровья.

Сниженные цены на двушки в строении № 63 будут действовать только до 31 декабря. Покупка жилплощади - отличное начало года, которое может стать началом долгой и счастливой семейной жизни.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир в строении № 63 и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82. Телефон 8 (8412) 28-28-28.

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