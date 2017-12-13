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Общество | СРК «Город развлечений» предлагает абонементы по новогодней цене

13.12.2017|13:39
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С 11 до 18 декабря спортивно-развлекательный комплекс «Город развлечений» проводит акцию, предлагая всем желающим долгосрочные абонементы по выгодной цене.

Абонемент в тренажерный зал на 6 месяцев или комплексный абонемент на 3 месяца можно приобрести всего за 6 900 рублей. Посетителям будут предоставлены услуги и условия премиум-класса.

Желающим приобрести абонементы со скидкой следует поторопиться: в акции участвуют всего 100 карт.

Подробную информацию можно получить по телефону 99-99-00 и на сайте otdoxni.com.

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