13.12.2017 | 13:39

С 11 до 18 декабря спортивно-развлекательный комплекс «Город развлечений» проводит акцию, предлагая всем желающим долгосрочные абонементы по выгодной цене.

Абонемент в тренажерный зал на 6 месяцев или комплексный абонемент на 3 месяца можно приобрести всего за 6 900 рублей. Посетителям будут предоставлены услуги и условия премиум-класса.

Желающим приобрести абонементы со скидкой следует поторопиться: в акции участвуют всего 100 карт.

Подробную информацию можно получить по телефону 99-99-00 и на сайте otdoxni.com.