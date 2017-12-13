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Общество | Пензенцы просят подключить новый светофор на улице Карпинского

13.12.2017|14:42
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Светофор на улице Карпинского появился еще в сентябре, но до сих пор так и не начал работать. Горожане недоумевают, почему его все еще не подключили, ведь он здесь необходим.

«Даже со светофором опасно переходить. Лихачей ездит много, поэтому я считаю, светофор здесь должен быть», - отметила прохожая.

«Конечно, надо, чтобы он работал. Водители когда пропустят, а когда и нет», - отметила пешеход.

«Он необходим, участок опасный, столько смертей, сколько людей погибало», - рассказала горожанка.

Последний несчастный случай произошел здесь в августе 2016 года. Женщину буквально снес несущийся с огромной скоростью мотоциклист, который тоже серьезно пострадал в результате ДТП.

Светофор здесь устанавливали, чтобы избежать дальнейших жертв. Буквально за 5 минут до начала съемки сюжета журналистами «Службы 11» здесь побывали чиновники из Управления ЖКХ г. Пензы и городской администрации.

На сайте мэрии после этого появилась информация о том, что автоматический регулировщик на ул. Карпинского должен заработать до конца года, как и остальные - в 2017 году новые светофоры появились на многих улицах.

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Гость|13.12.2017 19:29|

Никто не просит, совершенно там не нужен! Какой дурак догадался там вообше пешеход сделать через 6 полос ???

Имя: Гость
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