13.12.2017 | 15:53

Возможно, совсем скоро на пензенских перекрестках будет разрешен поворот направо даже при горящем красном сигнале светофора, но только при наличии специального знака.

В России начал действовать предварительный национальный стандарт, благодаря которому будут усовершенствованы ныне существующие дорожные знаки, а также появятся абсолютно новые. Один из них - «Уступи всем, и можно направо», позволяющий проезд на красный свет. Устанавливать этот знак будут на светофорах в местах, где поток неинтенсивный.

«Транспортное средство подъезжает к перекрестку, если траектория его движения не пересекается с другими транспортными средствами, например, одна машина поворачивает налево, а другая едет прямо, то в этой ситуации ему никто не мешает, он сам тоже никому не мешает, и оно может повернуть и ехать дальше», - рассказал и показал на макете преподаватель автошколы Андрей Земцов.

Подобные правила уже давно действуют на территории США и некоторых европейских стран. В России этот маневр реализуется на светофорах с дополнительной стрелкой.

«Все правильно... Чтобы пробок было меньше», - одобрил решение один из водителей.

«Только не везде - надо смотреть, где можно разместить знак, а где нет», - уточнил другой автомобилист.

Еще одно непривычное для пензенцев нововведение - диагональный пешеходный переход. На перекрестках с таким знаком будет и соответствующая дорожная разметка.

«Многие пешеходы сокращают переход, экономя время, и идут по диагонали. Соответственно, теперь это будет узаконено. Это будет удобно для пешеходов», - подчеркнул Андрей Земцов.

Однако водители к введению этого знака относятся неоднозначно.

«Когда поворачиваешь налево, а они идут, натыкаются на тебя, и иногда за стойкой их даже не видно. А они идут, и им все равно», - пояснил пензенец.

«Есть перекрестки, на которых одновременно со всех сторон загорается красный свет, и путь для всех пешеходов открыт. Тут можно поставить знак, для водителей не будет никаких проблем», - поделился мыслями еще один горожанин.

Также в новом стандарте есть и знаки «Глухие пешеходы», «Выезд на перекресток в случае затора запрещен»; ряд из них регулирует и движение по полосам. Однако, несмотря на то, что новые указатели официально утвердили, устанавливать их нельзя до тех пор, пока в правила дорожного движения не внесут соответствующие поправки.