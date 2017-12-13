13.12.2017 | 17:53

Все 63 поликлиники Пензенской области смогут участвовать в программе «Бережливая поликлиника».

«В настоящее время в реализации проекта участвуют 14 поликлиник Пензенской области. Эффективность реализации проекта – безусловна. Основным показателем стало сокращение сроков ожидания отдельных видов медицинской помощи. Поэтому в планах - задействовать все 63 взрослые и детские поликлиники области», - сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

В июле 2017 года «пилот» проекта запустили в двух медицинских учреждениях Пензы – на улице Стасова, где принимают взрослых, и на улице Гагарина, где лечат детей.

В здании поликлиники № 14 увеличили число регистраторов, расширили и оборудовали телевизором зону ожидания. При записи на сдачу анализа крови стали указывать не только дату, но и время процедуры. Кроме того, исследования, включенные в первый этап диспансеризации, стали проводить в одном месте, чтобы пациентам не пришлось ходить по всему зданию.

В детской поликлинике № 2 также улучшили работу регистратуры, сделали пребывание малышей и их родителей в учреждении комфортным, оптимизировали процесс осмотра маленьких пациентов и работу лаборатории. Были разведены потоки больных и здоровых детей, посещающих учреждение.

В регистратуре завели «листы проблем и предложений», в которых посетители поликлиник могут оставить отзывы и пожелания по улучшению работы.