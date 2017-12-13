13.12.2017 | 10:20

Во вторник, 12 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием граждан во время рабочей поездки в Башмаковский район.

Две местные жительницы, Светлана Литвинова и Любовь Севастьянова, просили пересмотреть расписание движения автобусов от села Липовка до районного центра и сделать рейсы более частыми. Сейчас муниципальный автобус ходит по маршрутам один раз в неделю, по пятницам.

«Составьте график, соответствующий потребностям населения. Глава районной администрации должен его утвердить. С 2018 года поступит субсидия из областного бюджета. Транспортное сообщение в районах области нужно развивать, автобусы должны ездить периодически», - распорядился глава региона.

Женщины также рассказали о плохом состоянии дороги на Липовку.

«Ремонт шестикилометрового участка дороги запланирован на 2018 год, окончательное завершение работ - на 2019-й. Если появится возможность, постараемся сделать раньше, но до тех пор проведем ямочный ремонт. В любом случае приведем дорогу в порядок», - пообещал губернатор.

Жительницы Липовки предложили привлечь к ремонту дороги организацию, чьи грузовики разбивают трассу.

«На это обязательно нужно обратить внимание. Нужно выехать на место с инспекторской проверкой, оценить ситуацию. Пусть организация делает грунтовые дороги и перевозит по ним грузы, а не разбивает то, что мы ремонтируем. Если они хотят ездить по существующим трассам, нужно соблюдать нагрузку на ось, не превышая существующие нормативы», - рассудил Иван Белозерцев.

«Всего на приеме в Башмаковском районе к губернатору обратились 13 человек», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.