Во вторник, 12 декабря, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел личный прием граждан во время рабочей поездки в Башмаковский район.
Две местные жительницы, Светлана Литвинова и Любовь Севастьянова, просили пересмотреть расписание движения автобусов от села Липовка до районного центра и сделать рейсы более частыми. Сейчас муниципальный автобус ходит по маршрутам один раз в неделю, по пятницам.
«Составьте график, соответствующий потребностям населения. Глава районной администрации должен его утвердить. С 2018 года поступит субсидия из областного бюджета. Транспортное сообщение в районах области нужно развивать, автобусы должны ездить периодически», - распорядился глава региона.
Женщины также рассказали о плохом состоянии дороги на Липовку.
«Ремонт шестикилометрового участка дороги запланирован на 2018 год, окончательное завершение работ - на 2019-й. Если появится возможность, постараемся сделать раньше, но до тех пор проведем ямочный ремонт. В любом случае приведем дорогу в порядок», - пообещал губернатор.
Жительницы Липовки предложили привлечь к ремонту дороги организацию, чьи грузовики разбивают трассу.
«На это обязательно нужно обратить внимание. Нужно выехать на место с инспекторской проверкой, оценить ситуацию. Пусть организация делает грунтовые дороги и перевозит по ним грузы, а не разбивает то, что мы ремонтируем. Если они хотят ездить по существующим трассам, нужно соблюдать нагрузку на ось, не превышая существующие нормативы», - рассудил Иван Белозерцев.
«Всего на приеме в Башмаковском районе к губернатору обратились 13 человек», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):Значит уже попала в федеральную прогу.
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