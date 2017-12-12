12.12.2017 | 09:28

Во вторник, 12 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев направил поздравление горожанам в связи с Днем Конституции Российской Федерации.

«Двадцать четыре года назад был принят основной закон страны, определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы.

Чтить конституцию - значит быть патриотом. Глубокое чувство любви к Родине, гражданская ответственность начинаются с заботы о родных и близких, земляках, любимом городе.

Важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в будущем, достичь процветания России и жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом.

От всей души желаю вам, дорогие пензенцы, реализации всех прав и свобод в полной мере, доброго здоровья, благополучия и новых достижений!» - говорится в тексте обращения.