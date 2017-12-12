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Общество | Виктор Кувайцев пожелал пензенцам реализации всех прав и свобод

12.12.2017|09:28
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Во вторник, 12 декабря, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев направил поздравление горожанам в связи с Днем Конституции Российской Федерации.

«Двадцать четыре года назад был принят основной закон страны, определяющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и свободы.

Чтить конституцию - значит быть патриотом. Глубокое чувство любви к Родине, гражданская ответственность начинаются с заботы о родных и близких, земляках, любимом городе.

Важно воспитывать это понимание в подрастающем поколении. Тогда мы сможем быть уверенными в будущем, достичь процветания России и жить в сильном правовом государстве с развитым гражданским обществом.

От всей души желаю вам, дорогие пензенцы, реализации всех прав и свобод в полной мере, доброго здоровья, благополучия и новых достижений!» - говорится в тексте обращения.

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Гость|12.12.2017 09:54|

Значит так, выходите отсюда, идете направо и свободны...

Гость|12.12.2017 10:04|

Хочу купить дом но имею возможность купить козу

Имя: Гость
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