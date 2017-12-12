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Общество | Валерий Лидин назвал Конституцию правовым фундаментом жизни россиян

12.12.2017|10:15
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Председатель Законодательного собрания Валерий Лидин поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции.

«Основной закон нашего государства является надежным правовым фундаментом жизни россиян. Все мы хотим жить в сильном, процветающем государстве, иметь возможность учиться, трудиться, реализовывать свои способности. Все это осуществимо благодаря правовым гарантиям, заложенным в Конституции.

Потенциал действующей Конституции огромен и он должен быть максимально реализован. Просто всем нам необходимо не только знать свои права, но и неукоснительно соблюдать законы. Научиться жить по Конституции – это и есть высшее достижение народовластия», - говорится в тексте поздравления.

В заключение спикер пожелал пензенцам счастья, благополучия и мирного неба.

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Гость|12.12.2017 10:34|

НУ тогда хватит спонсировать жрецов. У нас светское государство, и не надо им строить торговые центры за счет бюджета.

Гость|12.12.2017 10:46|

НАМ БЫ ЕЩЁ ГАРАНТИРОВАНОЕ ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЗАРПЛАТУ И ПЕНСИЮ.

Гость|12.12.2017 10:52|

Да кэп! Народ то в курсе и про права и про обязанности. Центробанк только класть на всех нас хотел и на конституцию. Всякие обязательные страхования думцы хором принимают. В общем ни каких прав, одни обязанности.

Гость|12.12.2017 11:04|

Вот,на следующий год вырастет утилизационный сбор.

Прилично!

Цены на автомобили тоже прилично,причём не бизнес-класса!

Олигархам по фигу,а всем остальным россиянам- пж-ста,раскошеливайтесь!

А ещё бензин,ЖКХ,налоги.

Антисоциальное государство!

Гость|12.12.2017 11:20|

12 Декабря - 7 Октября, флаг малясь другой - разница то небольшая, правда?

Гость|12.12.2017 11:27|

Ну что сказать - капитан Очевидность)) Правда это красивая фраза разбивается об суровую российскую действительность(

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