12.12.2017 | 10:15

Председатель Законодательного собрания Валерий Лидин поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции.

«Основной закон нашего государства является надежным правовым фундаментом жизни россиян. Все мы хотим жить в сильном, процветающем государстве, иметь возможность учиться, трудиться, реализовывать свои способности. Все это осуществимо благодаря правовым гарантиям, заложенным в Конституции.

Потенциал действующей Конституции огромен и он должен быть максимально реализован. Просто всем нам необходимо не только знать свои права, но и неукоснительно соблюдать законы. Научиться жить по Конституции – это и есть высшее достижение народовластия», - говорится в тексте поздравления.

В заключение спикер пожелал пензенцам счастья, благополучия и мирного неба.