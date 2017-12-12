12.12.2017 | 14:53

Полицейские, сотрудники Октябрьской администрации и представители мэрии отправились в рейд по выявлению нелегальной алкогольной продукции. Официальные лица проверили увеселительные заведения Октябрьского района - бары, закусочные. Было выявлено множество нарушений.

«Это и продажа контрафактной алкогольной продукции, которая идет без акцизных марок; и продажа без лицензии; и продавец не предъявила санитарную книжку», - рассказала начальник управления администрации города Пензы Ольга Жовтяк.

За эти нарушения предусмотрено административное наказание: бармен заплатит штраф в размере от 1 500 рублей, а хозяин заведения - от 20 000. Если же экспертиза установит, что алкоголь может нанести вред здоровью человека, то в отношении продавца возбудят уголовное дело.