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Общество | В питейных заведениях Пензы выявлены нарушения в сфере оборота алкоголя

12.12.2017|14:53
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Полицейские, сотрудники Октябрьской администрации и представители мэрии отправились в рейд по выявлению нелегальной алкогольной продукции. Официальные лица проверили увеселительные заведения Октябрьского района - бары, закусочные. Было выявлено множество нарушений.

«Это и продажа контрафактной алкогольной продукции, которая идет без акцизных марок; и продажа без лицензии; и продавец не предъявила санитарную книжку», - рассказала начальник управления администрации города Пензы Ольга Жовтяк.

За эти нарушения предусмотрено административное наказание: бармен заплатит штраф в размере от 1 500 рублей, а хозяин заведения - от 20 000. Если же экспертиза установит, что алкоголь может нанести вред здоровью человека, то в отношении продавца возбудят уголовное дело.

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