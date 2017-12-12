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Общество | Ремонт теплосети на улице Чкалова может затянуться до вечера

12.12.2017|15:04
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В Пензе проверена температура в учреждениях здравоохранения, где в ночь на вторник, 12 декабря, было отключено теплоснабжение.

Авария произошла в 3:08 из-за порыва на трубе диаметром 500 мм на улице Чкалова, 40. В зоне отключения оказались 67 жилых домов, 3 школы, 3 детских сада и 5 объектов здравоохранения на улицах Красной, Чкалова, Куйбышева, Богданова и других.

По факту порыва региональное управление Следственного комитета России организовало проверку.

Ремонтные работы проводит ПАО «Т Плюс Пенза». По словам исполняющего обязанности технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Дмитрия Шелехова, необходима замена участка сети. Устранение последствий аварии может затянуться до вечера.

В настоящее время в пяти лечебных учреждениях: больницах имени Бурденко, Евграфова и Семашко, а также КИМ и туберкулезном диспансере - температурный режим в пределах нормы (от 19 до 26 °С). Жалоб от пациентов в адрес администрации учреждений и проверяющих лиц не поступало.

В пределах нормы температурный режим в трех детских садах и трех школах.

«Организованы мероприятия по обходу отключенных от отопления многоквартирных жилых домов по улицам Чкалова, Красной, Лермонтова, Куйбышева, Богданова, Свердлова, Тамбовской, К. Маркса», - сообщает пресс-служба мэрии.

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Гость|12.12.2017 15:29|

до 26 °С Это как без теплопритока такая цифра? Ну и сказочники, и это в оттепель, а когда в мороз температуру и давления повысят в системе, что будет с магистралями?

Гость|12.12.2017 15:51|

до 26 °С Это как без теплопритока такая цифра? Ну и сказочники, и это в оттепель, а когда в мороз температуру и давления повысят в системе, что будет с магистралями?

Всё взлетит на воздух, а мы поедем отдыхать на майами...

Гость|12.12.2017 15:52|

Понапокупали зато дорогущих квартир в том районе и теперь сидят в попке. Буртасские крутышки.

Гость|12.12.2017 16:04|

Там квартиры ни в коем случае покупать нельзя было, там место проклятое. Там в 17-18 веках кладбище было. И были знаки с потустороннего мира , чтобы не строили там ничего. Но не послушались, из за алчности построили и теперь череда бед пошла и не кончится.

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