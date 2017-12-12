12.12.2017 | 10:30

Судьба кафе «Ландыш» на улице Лермонтова стала предметом обсуждения на расширенном заседании совета по развитию предпринимательства и конкуренции при правительстве Пензенской области, состоявшемся во вторник, 12 декабря.

Тему поднял председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Денис Каширов: «Администрация подала иск с требованием прекратить реконструкцию объекта, хотя есть заключение госжилстройтехинспекции, что это капитальный ремонт».

Администрация города обратилась в Арбитражный суд Пензенской области с иском обязать индивидуального предпринимателя привести самовольно перестроенное кафе на улице Лермонтова, 36а, в первоначальное состояние.

В итоге реконструкция одного из старейших предприятий общественного питания города была заморожена. Служители Фемиды запретили владельцу «Ландыша» эксплуатировать кафе и вести строительство на земельном участке, где оно расположено.

«Я думаю, мы оценим эту ситуацию. Владелец кафе не первый, кто жалуется на то, что администрация Пензы подает в суд и не является на заседания», - пообещала прокурор области Наталья Канцерова.

Губернатор Иван Белозерцев дал свою оценку происходящему.

«Администрация имеет право отстаивать интересы муниципального образования, если считает, что нарушен закон. Для этого есть судебные органы. К примеру, предприниматель проиграл суд по земле, которую оформил в собственность в Лермонтовском сквере с нарушением закона.

Если решение суда уже состоялось и все инстанции пройдены, то оно должно быть исполнено всеми сторонами. Но если администрация направляет иск в суд, то ее представитель должен приходить на заседания и мотивировать позицию администрации, а суд должен принимать решения», - расставил точки над i глава региона.