12.12.2017 | 17:57

Бизнесменам в Пензенской области живется не сладко - различные ведомства замучили проверками. Причем контроль зачастую ведется не по правилам: инспектирующие не стремятся найти реальные нарушения в работе предприятий, а приходят с установкой оштрафовать; иногда даже сразу озвучивают, на какую сумму.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, ему известно о ряде таких фактов.

«Кому нужны эти протоколы, штрафы, если это неправильно и несправедливо, если это вызывает у бизнеса возмущение и протест?» - подчеркнул глава региона

Иногда наказывают слишком жестко либо проверки устраивают чаще, чем положено. Нарушения допускаются разными ведомствами.

На совещании говорили и том, как изменить ситуацию.

«В 2017 году по семи риск-ориентированным видам контроля и надзора региональными органами госконтроля были распределены подконтрольные объекты по категориям риска и классам опасности и составлены планы проверок на 2018 год - только по объектам с наибольшей степенью риска причинения вреда», - доложил заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Разработана реформа контрольно-надзорной деятельности. Например, в будущем бизнесменам будут выдавать так называемые чек-листы - в документах укажут, что проверят, когда, на основании каких законов и как избежать штрафных санкций.