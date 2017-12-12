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Общество | Пензенский бизнес страдает от проверок с превышением полномочий

12.12.2017|17:57
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Бизнесменам в Пензенской области живется не сладко - различные ведомства замучили проверками. Причем контроль зачастую ведется не по правилам: инспектирующие не стремятся найти реальные нарушения в работе предприятий, а приходят с установкой оштрафовать; иногда даже сразу озвучивают, на какую сумму.

По словам губернатора Ивана Белозерцева, ему известно о ряде таких фактов.

«Кому нужны эти протоколы, штрафы, если это неправильно и несправедливо, если это вызывает у бизнеса возмущение и протест?» - подчеркнул глава региона

Иногда наказывают слишком жестко либо проверки устраивают чаще, чем положено. Нарушения допускаются разными ведомствами.

На совещании говорили и том, как изменить ситуацию.

«В 2017 году по семи риск-ориентированным видам контроля и надзора региональными органами госконтроля были распределены подконтрольные объекты по категориям риска и классам опасности и составлены планы проверок на 2018 год - только по объектам с наибольшей степенью риска причинения вреда», - доложил заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Разработана реформа контрольно-надзорной деятельности. Например, в будущем бизнесменам будут выдавать так называемые чек-листы - в документах укажут, что проверят, когда, на основании каких законов и как избежать штрафных санкций.

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Гость|12.12.2017 18:39|

Извините, Иван Александрович, не просекли к кому зашли сшибать "палки". В следующий раз будем внимательнее и осмотрительнее, кого не надо беспокоить не будем.

Гость|12.12.2017 18:59|

есть ли он вообще

Гость|12.12.2017 19:08|

Для многих не бизнес,а просто выживание.

Гость|12.12.2017 19:17|

проверки нужны в частности

проверять нужно в лабораторных условиях последствия употребления гидрогенизированного пальмового масла на организм человека

проверять нужно как влияет масло растительное неотжимное на организм человека

проверять нужно пиво которое вообще уже возможно непиво , а пивной какой то напиток газировка с мыльной водой как это пиво возможноли вообще употреблять в организм

Имя: Гость
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