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Общество | Пензенская область получит спецтехнику на сумму около 40 млн рублей

12.12.2017|13:21
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Во вторник, 12 декабря, губернатор Иван Белозерцев заявил, что региону выделят новую спецтехнику для экстренных служб.

«Пензенская область получит 5 единиц спец. пожарной техники для ликвидации последствий ДТП и ЧС на общую сумму около 40 млн рублей благодаря поддержке федерального центра. Совсем недавно министр МЧС Владимир Пучков дал высокую оценку управления рисками на территории региона», - написал он в своем микроблоге.

Глава МЧС посетил Пензу 10 ноября. На заседании областного правительства он напомнил, что от готовности экстренных служб зависят жизнь и здоровье людей. Владимир Пучков проверил безопасность пензенских дорог, а также организацию отопительного сезона в регионе.

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Гость|12.12.2017 13:42|

Капец! Что мог увидеть Пучков приехав в Пензу?! Отчётность и так присылают. Нет,надо привезти министра,поплакаться ему и тогда с барского плеча техника выделяется. А так никак,чтоб по порядку-в плановом режиме так сказать обновлять спецтехнику регионов не получается... везде ручной режим управления.

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