12.12.2017 | 13:21

Во вторник, 12 декабря, губернатор Иван Белозерцев заявил, что региону выделят новую спецтехнику для экстренных служб.

«Пензенская область получит 5 единиц спец. пожарной техники для ликвидации последствий ДТП и ЧС на общую сумму около 40 млн рублей благодаря поддержке федерального центра. Совсем недавно министр МЧС Владимир Пучков дал высокую оценку управления рисками на территории региона», - написал он в своем микроблоге.

Глава МЧС посетил Пензу 10 ноября. На заседании областного правительства он напомнил, что от готовности экстренных служб зависят жизнь и здоровье людей. Владимир Пучков проверил безопасность пензенских дорог, а также организацию отопительного сезона в регионе.