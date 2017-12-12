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Общество | Новый аппарат для онкодиагностики спас уже нескольких пензенцев

12.12.2017|15:36
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Специалисты пензенского онкодиспансера теперь могут диагностировать патологии толстого кишечника с точностью до 98% благодаря новому оборудованию.

Уникальность японского аппарата состоит в том, что всего за день он может исследовать до 300 проб и определить заболевание. Автоматический анализатор стоит около пяти миллионов рублей, его приобрели на средства областного бюджета. Благодаря этой технологии диагностику смогут проходить ежегодно 140 тыс. человек.

«При обнаружении скрытой крови в кале есть высокая вероятность того, что у пациента имеется опухоль толстого кишечника. Основная цель сейчас - выявлять онкологию как можно раньше и на ранних стадиях, то есть проводить так называемые скрининговые мероприятия», - отметил главный врач Пензенского онкологического диспансера Виталий Серебряков.

Старая методика не позволяла с такой точностью выявлять начало онкологического процесса кишечника. Теперь для этого достаточно 10 минут.

Биоматериал помещается в аппарат. Исследовав его, анализатор выводит данные на экран. Новая технология спасла жизни уже нескольким пензенцам.

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