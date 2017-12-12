12.12.2017 | 15:53

Терпение пензенцев лопнуло, как и трубы. В Первомайском районе отопление отключили почти в семидесяти жилых домах на улицах Куйбышева, Богданова, Красной, в двух детских садах, трех школах, пяти больницах.

«Это уже, наверное, четвертый раз. Трижды отключали из-за аварий, которые происходят на одних и тех же местах с разницей примерно в 20-30 метров. Легче было летом кусок размером с квартал заменить, чем зимой вот так четыре раза отключать», - отметил пензенец.

Место утечки находится на улице Чкалова. Чтобы ее устранить, пришлось перекрыть автомобильное движение.

На место аварии прибыли заместитель главы администрации и начальник управления по делам ГОЧС. Произошедшим на сетях предложили поинтересоваться у тех, в чьем ведении трубы, однако и. о. технического директора ПАО «Т плюс Теплосеть Пенза» Дмитрий Шелехов оказался не слишком расположен к беседе.

На официальном сайте компании опубликована следующая информация: «Устранение кратковременного нарушения гидравлического и теплового режимов запланировано с 3 часов 12 декабря до 2 часов 13 декабря».

«Такие деньги собирают, а ремонт не делают! Старье, наверное, вставят обратно, и все», - предположил горожанин.

На протяжении последних нескольких лет на улице Чкалова периодически летом меняли участки теплотрассы. Там, где сети рвануло на этот раз, труба старая.

«Органами регионального следственного комитета организовано проведение доследственной проверки по факту порыва на тепломагистрали публичного акционерного общества «Т плюс Теплосеть Пенза». Будет дана правовая оценка действиям работников публичного акционерного общества «Т плюс»; установлены причины условий, приведших к коммунальной аварии», - прокомментировала старший помощник СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Кстати, в декабре тепловики уже не в первый раз прекращают подачу тепла потребителям - аварии произошли в Октябрьском, Ленинском и Железнодорожном районах. Теперь, видимо, настала очередь жителей Первомайского терпеть неудобства.