11.12.2017 | 16:22

Компания «Термодом» предлагает жителям Пензенской области вступить в новый год с новой квартирой, купленной на максимально выгодных условиях.

Если приобретать квадратные метры с использованием заемных средств ведущего партнера компании - Сбербанка России, то застройщик субсидирует часть ипотечной ставки, за счет чего достигается низкая ставка - от 7,4% годовых.

Первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемого жилья. Срок кредита – от 1 года до 12 лет.

Однако всем, кто еще размышляет о покупке жилья в Городе Спутнике, нужно спешить: сниженная ставка действует только до 31 декабря 2017 года.

Жителям области предлагают не упускать шанс и покупать квартиру в современном, динамично развивающемся микрорайоне, расположенном в 15 минутах от центра Пензы, по выгодной цене.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир, условиями кредитования и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82. Телефон 8 (8412) 28-28-28.