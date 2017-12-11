Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 дек 2017|17:32
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.80  |  $  59.23
 

Общество | В Спутнике квартиры продаются в ипотеку под 7,4% годовых до 31 декабря

11.12.2017|16:22
Печать

Компания «Термодом» предлагает жителям Пензенской области вступить в новый год с новой квартирой, купленной на максимально выгодных условиях.

Если приобретать квадратные метры с использованием заемных средств ведущего партнера компании - Сбербанка России, то застройщик субсидирует часть ипотечной ставки, за счет чего достигается низкая ставка - от 7,4% годовых.

Первоначальный взнос - от 15% стоимости приобретаемого жилья. Срок кредита – от 1 года до 12 лет.

Однако всем, кто еще размышляет о покупке жилья в Городе Спутнике, нужно спешить: сниженная ставка действует только до 31 декабря 2017 года.

Жителям области предлагают не упускать шанс и покупать квартиру в современном, динамично развивающемся микрорайоне, расположенном в 15 минутах от центра Пензы, по выгодной цене.

Ознакомиться с подробностями продажи квартир, условиями кредитования и проектными декларациями можно на официальном сайте застройщика ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru и в офисах продаж на улицах Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, и проспекте Строителей, 82. Телефон 8 (8412) 28-28-28.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!