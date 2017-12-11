11.12.2017 | 09:58

На совещании в региональном правительстве, состоявшемся в понедельник, 11 декабря, губернатор Иван Белозерцев поднял тему социально-экономического развития районов области.

«Не все главы муниципальных образований активно поддерживают семьи. Такие главы, независимо от времени, когда их избрали на должность (совсем недавно или они уже долгожители), будут покидать свои места», - предупредил он.

Губернатор отметил, что проехал уже по большей части районов и ознакомился со всеми недостатками.

«В школы и больницы зайти стыдно, Дома культуры тоже в плохом состоянии. Если мы хотим, чтобы село развивалось, нужно вкладывать деньги. Средства на это закладываются, может быть, не столько, сколько хотелось бы, но раньше они вообще не закладывались. К тому же муниципальным образованиям списали часть задолженностей», - констатировал губернатор.

Также глава региона поднял проблему транспортного сообщения в районах.

«Проанализируйте в течение десяти дней состояние дел в этой сфере. Нужно общаться с людьми, и они скажут, сколько раз в неделю ходит автобус», - дал поручение Иван Белозерцев.