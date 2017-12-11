11.12.2017 | 17:59

Наличие в домах нормальной питьевой воды - залог комфорта и здоровья людей. На совещании в правительстве области это стало главной темой для обсуждения.

Коммуникации в Пензенской области изношены на 70%. Жидкость, поступающую по старым трубам, в рот не возьмешь.

«Пить нельзя: вода желтая, летом червяки. Но приходится и пить, и стирать все равно. И я сама, и весь поселок - все мы пьем эту воду. Пьешь, в горле щиплет, а деваться некуда», - пожаловалась жительница поселка Новая Жизнь Вера Тимофеевна.

«В некоторых районах и городах качество питьевой воды не соответствует санитарным нормативам по содержанию отдельных элементов. Это Кузнецк, Городище, поселок Лесной (Пенза), поселок Лунино, населенные пункты Бессоновского района, село Пионер Кузнецкого района. Ориентировочный расчет для решения всех проблем с обеспечением Пензенской области питьевой водой - сумма свыше 4,7 миллиарда рублей», - доложил начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин.

Еще одна проблема - сотни километров бесхозных сетей водоснабжения. Из-за них во многих населенных пунктах систематически происходят отключения.

«Выявились факты отсутствия тарифного регулирования сетей водоснабжения. Это недопустимая ситуация. Многие организации не имеют лицензии на добычу подземных вод и разрешения на водопользование. Соответственно, мы понимаем, что они не могут обеспечить производственный контроль качества воды», - подчеркнула прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

«Здесь с 2013 года в ЖКХ документы вообще не велись никакие. Я это знаю, потому что была членом комиссии по передаче. Деньги снимались по чековой книжке, а куда девались - непонятно: ни расходов, ни ведомостей, никого не оформляли. Это полное безобразие», - рассказала жительница села Большая Елань Антонина Королькова.

Руководителям всех муниципальных образований, которые наблюдали за происходившим в Пензе в режиме видеоконференции, было поручено немедленно приступить к решению проблем водоснабжения на местах.