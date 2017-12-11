11.12.2017 | 15:21

По состоянию на 1 ноября в Пензенской области на миграционный учет поставлено 43 370 иностранных граждан и лиц без гражданства, а снято с учета 36 828 человек. Об этом в понедельник, 11 декабря, на совещании в региональном правительстве доложил начальник управления по вопросам миграции УМВД России по области Эдуард Горохов.

«На 20% сократилось количество оформленных иностранным гражданам разрешений на временное проживание в Российской Федерации. В то же время возросло количество первично оформленных видов на жительство в России, приглашений на въезд и виз», - сообщил Эдуард Юрьевич.

65 иностранцев получили временное убежище, 229 продлен срок предоставления временного убежища. 196 человек оформили разрешения на работу, 4 794 - патент на право осуществления трудовой деятельности.

«В этом году наблюдается рост административных нарушений, совершенных иностранными гражданами. Зарегистрировано 2 759 таких факта. В чем причина?» - поинтересовался губернатор Иван Белозерцев.

Эдуард Горохов объяснил такое положение вещей более тщательной работой, которая позволяет выявлять нарушения.

Глава региона подчеркнул, что его волнует соблюдение законов иностранными гражданами, находящимися на территории Пензенской области: чем они занимаются, что делают, на какие средства живут.

«У глав районов эта тема должна быть на постоянном контроле. Бывают случаи, когда мигрант живет, а потом совершает преступление, и мы начинаем анализировать, кто был прав, кто виноват, почему не доработали. Потому что упустили из поля зрения! А этого быть не должно. Нужно проводить профилактическую работу. Взаимодействие должно быть на самом высоком уровне, и тогда у нас не будет проблем», - подчеркнул глава региона.