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Общество | В Пензе студенческим семьям рассказали о льготах и истории брака

11.12.2017|15:49
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В Пензе впервые прошел фестиваль студенческих семей. В нем приняли участие уже зарегистрированные супружеские пары, а также те, кто только планирует официально оформить свои отношения.

«Многие студенты, находящиеся в браке, даже не знают о том, какое большое количество социальных льгот они могут получить в нашем регионе. Наша встреча направлена на то, чтобы поднять уровень знаний студенческих семей», - отметил председатель студенческого координационного совета Пензенской области Виталий Лукин.

Кроме информации о материальной помощи, участникам рассказали об особенностях брака в различные исторические эпохи. Например, в древности в семейный союз вступали родные братья и сестры, так было и с последней царицей Египта Клеопатрой IV. В эпоху рыцарей брак походил на социально-экономическую сделку, а серенады распевались под окнами чужих жен.

По мнению психологов, возникающие бытовые конфликты важно обсуждать открыто. С этим согласны Александр и Екатерина Князькины. Они познакомились еще до поступления в университет, а став студентами, решили пожениться.

«Каких-то кардинальных изменений нет. Даже нет ощущения, что мы женаты. Все продолжается так же, как и когда мы просто встречались», - рассказала Екатерина Князькина.

В настоящее время в пензенских вузах учатся около 200 студенческих семей.

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