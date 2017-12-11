11.12.2017 | 16:39

Акции, проводящиеся с 2016 года в годовщину ввода войск в Чеченскую Республику и начала контртеррористической операции на Северном Кавказе, становятся традиционными. Благодаря сборам на благотворительном концерте удастся помочь еще нескольким ветеранам боевых действий.

«У очень многих ветеранов тяжелое положение. Один ветеран у нас неоперабельный, живет на обезболивающем, другому ампутировали вторую ногу, и он вообще никак не может самостоятельно о себе заботиться. Все средства, которые будут собраны, пойдут наиболее нуждающимся», - отметил организатор концерта Денис Лисов.

23 года назад началась первая чеченская кампания. Свыше 10 тысяч пензенцев стали участниками боевых действий на Северном Кавказе, погибли в них более 100 человек.

Артисты, заявленные в программе концерта, за свои выступления не просят денег - это их вклад в благое дело.