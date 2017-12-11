11.12.2017 | 18:25

У мемориального комплекса «Во славу русского оружия» собрался немногочисленный отряд из тех, кто воевал на Северном Кавказе.

11 декабря 1994 года им дали приказ наступать. В тот день начались военные действия между российскими войсками и вооруженными формированиями непризнанной Чеченской Республики Ичкерии, созданными в нарушение конституции государства.

«Страшно было, очень страшно. Если бы не командир, не знаю, что бы было. Учились всему прямо на месте - жить захочешь, всему научишься», - рассказал ветеран Александр Павлов.

За все время военно-политического конфликта на Северном Кавказе там погибли 125 пензенцев. В память о них были возложены алые цветы к подножья бронзового памятника.