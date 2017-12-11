11.12.2017 | 15:53

В пятницу, 15 декабря, в Пензе состоится торжественное посвящение в профессию молодых врачей, принятых на работу в учреждения здравоохранения в 2017 году.

За прошедшие 11 месяцев в регионе были трудоустроены 331 врач-специалист. Дефицит докторов сократился с 837 до 554 человек.

«В этом году 62 врача получили по 150 тысяч рублей, 70 - по 50 тысяч за первый отработанный год, 75 человек - по 75 тысяч за второй год работы и 54 медика - по 100 тысяч за третий год труда», - сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Кроме того, 65 врачей, решивших работать в селе, получили компенсацию в размере 1 млн рублей по программе «Земский доктор». С 2012 года, за весь период действия этой программы, к работе в медицинских организациях приступили 367 врачей.