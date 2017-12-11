11.12.2017 | 11:32

В понедельник, 11 декабря, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос о зарплате работников сферы образования в Пензенской области.

Он сообщил, что на днях видел выступление депутата Алены Аршиновой на телевидении, в котором речь шла о зарплате педагогов. По словам главы региона, в эфире прозвучало, что в Пензенской области учитель русского языка получает 7 000 рублей.

Губернатору доложили, что информация, опубликованная в «Центральной газете» около двух месяцев назад, была неточной. Впоследствии те, кто разместил ее, извинились и опубликовали опровержение.

Иван Белозерцев попросил министра образования области Александра Воронкова озвучить реальные цифры.

«Сегодня по организациям образования учителя получают в среднем 24 252 рубля, по муниципальным образованиям - 24 217, в учреждении, подведомственном минобру (в Губернском лицее) - 25 388. Что касается педагогических работников, то всего по отрасли у нас 23 769 рублей, дошкольники - 22 605, допобразование - 21 496 рублей», - привел данные руководитель ведомства.

Губернатор также поинтересовался у министра финансов региона, какую сумму заложили в бюджет на повышение зарплаты учителям, врачам, работникам культуры в 2018 году.

«К 14 млрд 100 млн мы прибавляем 2 млрд 100 млн рублей на обеспечение заработной платой работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года», - пояснила Любовь Финогеева.

В итоге губернатор призвал подчиненных следить за сайтами, с которых представителями средств массовой информации могли быть взяты недостоверные сведения.

«Министры не смотрят свои сайты, а если смотрят, то только свою фотографию. Заходите на разделы сайтов, они должны обновляться, информация должна быть реальной. Опровержение никто не увидит, а необъективную информацию увидят все», - заключил Иван Белозерцев.