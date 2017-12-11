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Общество | В областном правительстве опровергли заявление о низкой зарплате учителей

11.12.2017|11:32
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В понедельник, 11 декабря, на совещании в региональном правительстве губернатор Иван Белозерцев поднял вопрос о зарплате работников сферы образования в Пензенской области.

Он сообщил, что на днях видел выступление депутата Алены Аршиновой на телевидении, в котором речь шла о зарплате педагогов. По словам главы региона, в эфире прозвучало, что в Пензенской области учитель русского языка получает 7 000 рублей.

Губернатору доложили, что информация, опубликованная в «Центральной газете» около двух месяцев назад, была неточной. Впоследствии те, кто разместил ее, извинились и опубликовали опровержение.

Иван Белозерцев попросил министра образования области Александра Воронкова озвучить реальные цифры.

«Сегодня по организациям образования учителя получают в среднем 24 252 рубля, по муниципальным образованиям - 24 217, в учреждении, подведомственном минобру (в Губернском лицее) - 25 388. Что касается педагогических работников, то всего по отрасли у нас 23 769 рублей, дошкольники - 22 605, допобразование - 21 496 рублей», - привел данные руководитель ведомства.

Губернатор также поинтересовался у министра финансов региона, какую сумму заложили в бюджет на повышение зарплаты учителям, врачам, работникам культуры в 2018 году.

«К 14 млрд 100 млн мы прибавляем 2 млрд 100 млн рублей на обеспечение заработной платой работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года», - пояснила Любовь Финогеева.

В итоге губернатор призвал подчиненных следить за сайтами, с которых представителями средств массовой информации могли быть взяты недостоверные сведения.

«Министры не смотрят свои сайты, а если смотрят, то только свою фотографию. Заходите на разделы сайтов, они должны обновляться, информация должна быть реальной. Опровержение никто не увидит, а необъективную информацию увидят все», - заключил Иван Белозерцев.

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Гость|11.12.2017 11:55|

Самим не смешно?! Сами отчёты фальшивые составляют,выписывают премии,которые не доходят до учителя,зато в отчетах премия приличная. Вот и зарплаты на бумагах 25-30 тысяч. Опять же -средняя по области.

Гость|11.12.2017 11:57|

Если Вася ест капусту а Петя мясо, то в среднем они оба едят голубцы

Гость|11.12.2017 12:03|

penzainform.ru писал(a):

. Что касается педагогических работников, то всего по отрасли у нас 23 769 рублей, дошкольники - 22 605, допобразование - 21 496 рублей»,
Правда ли это? Кто будет тут из учителей, напишите, сколько примерно получит педагог без регалий, без родственных связей и знакомств с директором, завучами и пр, от кого зависит решение о том, насколько вы достойны стимулирующих выплат. Стоит ли идти работать в школу?

Гость|11.12.2017 12:06|

кто же вам, господин губернатор, скажет истину, когда от этого и подобных показателей зависти ва ш рейтинг и , как следствие, теплоем место министров, нач управлений и т.п. Министрества для этого и созданы, чтобы липу стряпать

Гость|11.12.2017 12:10|

Я не пойму , а что так сложно заехать в десяток школ и спросить правду у обычных учителей прямо на местах с расчетками на руках ??? Зачем это грязное вранье ???

Гость|11.12.2017 12:15|

Гость писал(a):

Я не пойму , а что так сложно заехать в десяток школ и спросить правду у обычных учителей прямо на местах с расчетками на руках ??? Зачем это грязное вранье ???
О чем ты. Директор и завучи ухо к земле приложат и топот копыт слышат заранее и дух чуют.

Гость|11.12.2017 12:20|

Поймите, никто из них в школу не собирается заезжать, чтобы спросить обычного учителя. Им не нужно знать реальную зарплату. Достаточно того, чтобы эта фраза о средней зарплате прозвучала в СМИ, чтоб она ушла наверх, чтоб по статистике все было хорошо. Это же чиновники.

Гость|11.12.2017 12:20|

penzainform.ru писал(a):

К 14 млрд 100 млн мы прибавляем 2 млрд 100 млн рублей на обеспечение заработной платой работников бюджетной сферы с 1 января 2018 года», - пояснила Любовь Финогеева.
Ух ты сколько премий себе нарисуют

Гость|11.12.2017 12:29|

penzainform.ru писал(a):

в Пензенской области учитель русского языка получает 7 000 рублей
penzainform.ru писал(a):
кто разместил ее, извинились и опубликовали опровержение.
Не знаю кто там извинился, но я привык доверять телеканалу Россия, это честный канал он всегда честно освещал все выборы и многие политические события в стране и мире, и я не нахожу почему я должен не доверять информации что учителя в Пензенской области получают 7 000 рублей.

Гость|11.12.2017 12:37|

а пусть губернатор откроет официальный портал службы занятости Пензенской области. Там по Пензе больше 15 000 руб. зарплаты у учителей НЕТ!!!

Гость|11.12.2017 12:38|

Воспитание народа в традициях всепрощения, терпимости и покаяния - архиважнейшая задача пидагогов Сурского Края.

Гость|11.12.2017 12:41|

Я не знаю, где так платят???? Но дошкольники и педагоги получают 15-17 тыс.

Гость|11.12.2017 12:42|

это кто придумал что средняя зарплата учителя 24 тыс ?

Гость|11.12.2017 12:44|

Что вы врете ??? Я про комментаторов ! Зарплата есть , ее платить некому, в людях нет желания работать . Педагога-организатора в Пензе не найдешь, а за тех кто есть, руководители в драку , и зарплату готовы платить любую , лишб бы был результат

Гость|11.12.2017 12:44|

Гость писал(a):

Но дошкольники и педагоги получают 15-17 тыс.
Гость писал(a):
Но дошкольники и педагоги получают 15-17 тыс.
Ближе к истине, з/п продавца в магазине мыла и туалетной бумаги всегда выше, сколько лет наблюдаю за их объвлениями на двери.

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Имя: Гость
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