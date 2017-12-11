11.12.2017 | 17:01

С 14 декабря в российском кинопрокате стартует новый фильм легендарной космической саги «Звездные войны: Последние джедаи», а «МегаФон» и Mastercard дарят всем поклонникам саги скидку 20% на покупку билетов.

Рей, Финну, вездесущему дроиду BB-8 и другим героям, уже знакомым зрителю по фильму «Звездные войны: Пробуждение силы», предстоит опасная схватка с могущественным Первым Орденом.

Уже с 1 декабря держатели банковской карты «МегаФон» платежной системы Mastercard при покупке билетов на фильм «Звездные войны: Последние джедаи» через мобильное приложение «Киноход» или на сайте kinohod.ru получают скидку.

«Сила - важнейшее понятие в саге «Звездные войны». По сути, это всеобъемлющая связующая энергия. Так же и мы создаем вокруг своих абонентов единую экосистему сервисов и партнерств. Теперь при помощи банковской карты «МегаФон» именно наши абоненты могут купить билеты в кино с 20%-й скидкой», - сообщил директор по новым бизнесам и партнерствам компании «МегаФон» Ян Кухальский.

Эмитент карты - ООО «банк Раунд». Более подробная информация имеется на сайтах: bank.megafon.ru/specials и kinohod.ru.