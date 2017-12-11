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Общество | Пензенцы против демонтажа пешеходного моста в Заводском районе

11.12.2017|14:49
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Аварийный мост, соединяющий улицы Ленина и Пролетарскую, открыт, и значит, его ждет не снос, а реставрация. В этом уверено большинство прохожих.

Однако, по словам представителей коммунальной организации, это не совсем так. Проблема возникла еще в 60-х годах прошлого века, когда мост только появился.

«Он был временным переходом через железную дорогу. И сейчас таблички висят, что переход аварийный. Однако люди все равно им пользуются», - рассказал начальник участка МУП «Пензадормост» Алексей Емелин.

В 2016-м конструкцию не чистили от снега, пензенцы с трудом спускались по лестнице. Сооружение было бесхозным из-за того, что железная дорога отказалась признавать его своим. К тому же рельсы стали границей двух районов города, и ни один из них не хотел брать мост на баланс.

С годами он пришел в плохое состояние. Чтобы не рисковать жизнью горожан, сооружение отгородили забором, и жителям приходилось пробираться по склонам.

«Когда мы закрывали мост, люди были очень недовольны. Деревянные щиты, перекрывавшие мост, поломали. Он аварийный, его нужно демонтировать», - добавил Алексей Емелин.

Опрошенные на улице Ленина горожане выступили категорически против демонтажа моста.

«Нет, он не аварийный. Он нужен - как иначе через железную дорогу проходить?» - отметила прохожая.

«Если его уберут, придется по путепроводу сверху ходить. Там неудобно, обрызгают», - высказался другой горожанин.

Процессы разрушения в кирпичных опорах моста уже стали заметны. Но и это людей не переубеждает - они уверены, что переправу можно и нужно починить.

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Гость|11.12.2017 18:58|

Наша любимая власть может только всё сносить (маг. Цветы, дом на Боровиковского теперь и пешеходный переход) . Всё для людей, спасибо руководству города.

Имя: Гость
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