11.12.2017 | 14:49

Аварийный мост, соединяющий улицы Ленина и Пролетарскую, открыт, и значит, его ждет не снос, а реставрация. В этом уверено большинство прохожих.

Однако, по словам представителей коммунальной организации, это не совсем так. Проблема возникла еще в 60-х годах прошлого века, когда мост только появился.

«Он был временным переходом через железную дорогу. И сейчас таблички висят, что переход аварийный. Однако люди все равно им пользуются», - рассказал начальник участка МУП «Пензадормост» Алексей Емелин.

В 2016-м конструкцию не чистили от снега, пензенцы с трудом спускались по лестнице. Сооружение было бесхозным из-за того, что железная дорога отказалась признавать его своим. К тому же рельсы стали границей двух районов города, и ни один из них не хотел брать мост на баланс.

С годами он пришел в плохое состояние. Чтобы не рисковать жизнью горожан, сооружение отгородили забором, и жителям приходилось пробираться по склонам.

«Когда мы закрывали мост, люди были очень недовольны. Деревянные щиты, перекрывавшие мост, поломали. Он аварийный, его нужно демонтировать», - добавил Алексей Емелин.

Опрошенные на улице Ленина горожане выступили категорически против демонтажа моста.

«Нет, он не аварийный. Он нужен - как иначе через железную дорогу проходить?» - отметила прохожая.

«Если его уберут, придется по путепроводу сверху ходить. Там неудобно, обрызгают», - высказался другой горожанин.

Процессы разрушения в кирпичных опорах моста уже стали заметны. Но и это людей не переубеждает - они уверены, что переправу можно и нужно починить.