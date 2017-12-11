11.12.2017 | 16:13

Оксана Гаврилова - молодая мама, живет в Терновке, каждый день ходит с сыном на прогулку. После променада она оставляет коляску или санки в тамбуре. Но недавно женщине сообщили, что из подъездов просят убрать все лишнее в целях пожарной безопасности.

«Коляски у нас стоят спокойно и никому не мешают. Но в управляющей компании настаивают, чтобы мы их убирали, иначе будут выписывать штрафы», - рассказала Оксана.

Сотрудники управляющей компании действительно имеют полномочия просить жильцов освободить тамбур от колясок, велосипедов и прочих личных вещей.

Согласно правилам противопожарного режима, утвержденным постановлением правительства в 2012 году, «запрещается устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы».

«Они затрудняют эвакуацию людей из квартир. В данном случае путями эвакуации будут являться лестничная клетка и поэтажные коридоры, ведущие из каждой квартиры. То есть на пути эвакуации человека, покидающего квартиру, не должно быть посторонних предметов», - пояснил врио заместителя начальника управления ГУ МЧС РФ по Пензенской области Вячеслав Тарасов.

Большинство пензенцев, которым предъявили претензии управляющие компании, недоумевают и задаются вопросом, куда же ставить коляски, чтобы не нарушить закон и не задолжать государству до 3 000 рублей.

«Все площадки захламлены так, что негде пройти. Я знаю, что сейчас описывают дома, где стоят коляски, и будут претензии к хозяевам, сначала в виде предупреждения. Личные вещи должны быть в квартирах», - прокомментировала ситуацию диспетчер одной из управляющих компаний.

«Я считаю, что нужно ставить все как есть, чтобы коляски стояли около двери и все это не нужно заносить домой. Это неправильно. Или пускай устраивают какое-то специальное место, где бы люди смогли ставить коляски», - высказала свое мнение Оксана Гаврилова.

Существуют показательные случаи, когда причиной задымления в подъездах послужили именно оставленные на лестничной площадке вещи. Так, в Вологде хулиганы подожгли большую мягкую игрушку, которую хозяева одной из квартир выставили за дверь. В итоге начался серьезный пожар. А в 2016 году в Заречном от случайно попавшего окурка загорелась детская коляска.