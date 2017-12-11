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Общество | На новогодних праздниках пензенцев ждут состязания, игры и конкурсы

11.12.2017|09:26
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Администрация Пензы опубликовала план новогодних и рождественских мероприятий, разработанный городским управлением культуры. Как сообщает пресс-служба мэрии, они пройдут в период с 23 декабря 2017 года по 14 января 2018-го.

В выходные, 23 и 24 декабря, с 15:00 до 17:00 состоятся соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту и армрестлингу, мастер-класс по фигурному катанию, «Веселые старты».

В субботу, 23 декабря, в 17:00 торжественно откроется Дом Деда Мороза. В празднике примут участие члены Пензенской областной гильдии Дедов Морозов.

С 23 декабря 2017-го по 14 января 2018-го с 17:00 до 18:00 Дед Мороз станет принимать гостей. Их ждут игры и конкурсы.

В понедельник, 25 декабря, с 15:00 до 17:00 пройдут соревнования по хоккею между командами Ленинского и Первомайского районов, а в среду, 27 декабря, в это же время - между представителями Октябрьского и Железнодорожного районов.

В новогоднюю ночь с 23:00 до 3:00 пензенцев ждет музыкально-развлекательная программа «С Новым годом! С новым счастьем!».

2, 4, 6 и 13 января с 15:00 до 17:00 жителей и гостей города приглашают в электронный лабиринт и на «Веселые старты».

3, 5 и 14 января с 15:00 до 17:00 пройдут показательные занятия по скандинавской ходьбе.

3, 7 и 14 января любителей активного отдыха приглашают на соревнования по перетягиванию каната, гиревому спорту, армрестлингу, дартсу, мастер-класс по фигурному катанию.

7 января в 11:00 начнется музыкально-развлекательная программа «Рождественские встречи».

10 января с 15:00 до 17:00 пройдет финал соревнований по хоккею.

13 января с 15:00 до 17:00 помимо электронного лабиринта и «Веселых стартов» состоится мастер-класс по фигурному катанию.

14 января в 17:00 состоится праздничная церемония закрытия Дома Деда Мороза.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|11.12.2017 09:52|

ДАЙ БОГ ХОРОШЕЙ ПОГОДЫ И РАДОСТИ ЛЮДЯМ.

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