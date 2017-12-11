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Общество | Иван Белозерцев потребовал не экономить на украшении Пензы

11.12.2017|10:30
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По мнению губернатора Ивана Белозерцева, Пенза украшается к Новому году недостаточно эффективно. Об этом он заявил в понедельник, 11 декабря, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области.

«Экономите, Виктор Николаевич, экономите!» - упрекнул глава региона мэра Пензы Виктора Кувайцева.

«Проехал вчера по улице Суворова - ни слева, ни справа ничего нет. Может, не включили еще?» - поинтересовался губернатор.

Он также заметил, что «кроме елочки, ничего нет» у СЗК «Дизель-Арена», и подчеркнул, что на украшение муниципальных объектов, в том числе спортивных учреждений, необходимо изыскивать средства.

Тем не менее есть и позитивные моменты. По словам Ивана Белозерцева, ряд торговых центров оформили свои здания лучше, чем в прошлом году.

«Следует поставить экран на площади Ленина и, может быть, его оставить до 8 Марта. Нужно сделать традицией с экрана рассказывать о наших людях, которые добились позитивных результатов и сделали хорошие дела для области», - предложил Белозерцев.

В заключение глава региона отметил, что город должен быть украшен к празднику еще лучше, чем на сегодняшний день.

Источник — фото с сайта penza-gorod.ru
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Гость|11.12.2017 10:46|

куда же лучше то ?

Гость|11.12.2017 10:57|

дом на Ударной 35 украшать будут ?

Гость|11.12.2017 11:01|

Гость писал(a):

дом на Ударной 35 украшать будут ?
Он сам украшение города.Надо фильм там снять про войну или ужастик

Гость|11.12.2017 11:01|

Украшали, украшения падают!

Гость|11.12.2017 11:10|

penzainform.ru писал(a):

Следует поставить экран на площади Ленина и, может быть, его оставить до 8 Марта
Что не до 9 мая

Гость|11.12.2017 11:10|

penzainform.ru писал(a):

с экрана рассказывать о наших людях, которые добились позитивных результатов и сделали хорошие дела для области»
Александр Пашков? Вениамин Бочкарев?

Гость|11.12.2017 11:17|

гирлянды перегоревшие....те , что на фото. вчера гуляли с сыном там. где бюджетные средства? Фонари лучше отремонтируйте, а то ямы на дорогах не видно)) И про участок к ТЦ Мега-Пенза, с Арбековской заставы не забудьте. Там вообще мертвая зона с ямами без единого работающего фонаря. ПОЗОРИЩЕ!

Гость|11.12.2017 11:20|

Гость писал(a):

с экрана рассказывать о наших людях, которые добились позитивных результатов и сделали хорошие дела для области»
На экране вроде показывают Установите по городу рупоры и целыми днями вещайте о том какие вы хорошие. Сам себя не похвалишь ни кто не похвалит

Гость|11.12.2017 11:26|

Т.е. кроме бордюрного завода есть еще и магаз новогодних украшений? Ну так бы сразу и сказали...

Гость|11.12.2017 11:30|

Гость писал(a):

с экрана рассказывать о наших людях, которые добились позитивных результатов и сделали хорошие дела для области»
Белозерцев уже сказал ,про имплантированные в руку человека чип.100 % контроль человека ,24 часа в сутки,от рождения до смерти.

Гость|11.12.2017 11:34|

КореяСеверная скоро украсит еще сильнее. Ждем с ядерных грибочков

Гость|11.12.2017 11:35|

penzainform.ru писал(a):

на украшение муниципальных объектов, в том числе спортивных учреждений, необходимо изыскивать средства.
Так пусть Министр спорта и изыскивает средства на украшение. Чего это за счет города его украшать? Дизель Арене и денежки все идут от продажи билетов за матчи, за аренду, за мероприятия там разные. Не разорятся там они!

Гость|11.12.2017 11:41|

т губернатор очистные в сосновоборске за 25 лет постройте. мы уже задыхаемся от вони летом

Гость|11.12.2017 11:45|

Гость писал(a):

мы уже задыхаемся от вони летом
Это дух патриотизма.

Гость|11.12.2017 11:49|

penzainform.ru писал(a):

«Следует поставить экран на площади Ленина и, может быть, его оставить до 8 Марта. Нужно сделать традицией с экрана рассказывать о наших людях, которые добились позитивных результатов и сделали хорошие дела для области», - предложил Белозерцев.
penzainform.ru писал(a):
«Следует поставить экран на площади Ленина и, может быть, его оставить до 8 Марта. Нужно сделать традицией с экрана рассказывать о наших людях, которые добились позитивных результатов и сделали хорошие дела для области», - предложил Белозерцев.
И как рассказы про великие заслуги пензенцев будут способствовать праздничному настроению горожан? О них и так весь год говорят, оставьте хоть праздники без этого фальшпатриотизма.

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