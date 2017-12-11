11.12.2017 | 10:30

По мнению губернатора Ивана Белозерцева, Пенза украшается к Новому году недостаточно эффективно. Об этом он заявил в понедельник, 11 декабря, на оперативном совещании в правительстве Пензенской области.

«Экономите, Виктор Николаевич, экономите!» - упрекнул глава региона мэра Пензы Виктора Кувайцева.

«Проехал вчера по улице Суворова - ни слева, ни справа ничего нет. Может, не включили еще?» - поинтересовался губернатор.

Он также заметил, что «кроме елочки, ничего нет» у СЗК «Дизель-Арена», и подчеркнул, что на украшение муниципальных объектов, в том числе спортивных учреждений, необходимо изыскивать средства.

Тем не менее есть и позитивные моменты. По словам Ивана Белозерцева, ряд торговых центров оформили свои здания лучше, чем в прошлом году.

«Следует поставить экран на площади Ленина и, может быть, его оставить до 8 Марта. Нужно сделать традицией с экрана рассказывать о наших людях, которые добились позитивных результатов и сделали хорошие дела для области», - предложил Белозерцев.

В заключение глава региона отметил, что город должен быть украшен к празднику еще лучше, чем на сегодняшний день.