11.12.2017 | 10:11

Пензенский минздрав должен продолжать вести активную работу по развитию здравоохранения в области. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 11 декабря.

Глава региона поздравил министра Владимира Стрючкова с высокой наградой: по итогам 2016 года Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом 2-й степени премии Росздравнадзора РФ «За качество и безопасность медицинской деятельности».

Тем не менее глава региона призвал региональный минздрав не расслабляться и напомнил, что в районах области еще много проблем, которые требуют решения.

«В Корее, например, диспансеризацию проходят каждый год, а с определенного возраста - два раза в год. Очередей нет, на руке у человека чип, при считывании которого врач получает доступ к медицинской карте», - рассказал Иван Белозерцев.

Он с сожалением констатировал, что в Пензе такого, конечно же, нет, но нужно работать с отдачей в рамках своих возможностей.

В частности, губернатор акцентировал внимание на работе руководителей больниц: «Те, кто не показывает результат, должны освобождать свои должности», - констатировал он.