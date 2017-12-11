Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|11 дек 2017|11:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |
  69.64  |  $  59.28
 

Общество | Губернатор призвал региональный минздрав не расслабляться

11.12.2017|10:11
Печать

Пензенский минздрав должен продолжать вести активную работу по развитию здравоохранения в области. Об этом заявил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 11 декабря.

Глава региона поздравил министра Владимира Стрючкова с высокой наградой: по итогам 2016 года Министерство здравоохранения Пензенской области стало лауреатом 2-й степени премии Росздравнадзора РФ «За качество и безопасность медицинской деятельности».

Тем не менее глава региона призвал региональный минздрав не расслабляться и напомнил, что в районах области еще много проблем, которые требуют решения.

«В Корее, например, диспансеризацию проходят каждый год, а с определенного возраста - два раза в год. Очередей нет, на руке у человека чип, при считывании которого врач получает доступ к медицинской карте», - рассказал Иван Белозерцев.

Он с сожалением констатировал, что в Пензе такого, конечно же, нет, но нужно работать с отдачей в рамках своих возможностей.

В частности, губернатор акцентировал внимание на работе руководителей больниц: «Те, кто не показывает результат, должны освобождать свои должности», - констатировал он.

0
0
0
0
 
Гость|11.12.2017 10:33|

Мы и не напрягаемся.

Гость|11.12.2017 10:33|

Не расслабляться! А то кто потом убирать будет?

Гость|11.12.2017 10:39|

Рано, рано расслабляться - еще не все население соптимизировано!

Гость|11.12.2017 10:41|

penzainform.ru писал(a):

«В Корее, например, диспансеризацию проходят каждый год, а с определенного возраста - два раза в год. Очередей нет, на руке у человека чип, при считывании которого врач получает доступ к медицинской карте», - рассказал Иван Белозерцев.
В Северной или Южной?

Гость|11.12.2017 10:42|

Главные врачи заелись,общаются с персоналом как со скотом,в рабочее время занимаются исключительно своими делами и никто их не контролирует.

Гость|11.12.2017 11:05|

В пензенском здравоохранении бардак. Главные врачи все соки из персонала выживают. Пора освобождать их от должностей, в том числе и министра. Слабая работа, очень слабая. Зато пиара выше крыши ненужного и оторванного от действительности.

Гость|11.12.2017 11:14|

Результаты то они показывают еще какие на бумаге. И только на бумаге.

Гость|11.12.2017 11:27|

penzainform.ru писал(a):

Очередей нет, на руке у человека чип, при считывании которого врач получает доступ к медицинской карте», - рассказал Иван Белозерцев.
Упыри собрались провести повальную чипизацию народа на планете.Компания "Апплайд диджитал солюшнз" (АДС) объявила о том, что Бразилия и Мексика приступили к имплантированию производимых этой фирмой микрочипов под кожу детям. АДС выпускает на рынок работающие на высоких радиочастотах микрочипы размером с рисовое зерно, которые позволяют отслеживать всё, что угодно - от товаров до людей. Называется это "чудо техники" "Веричип".

Еще 23 октября прошлого года министерство обороны США объявило о том, что оно начинает использовать радиочастотные идентификационные устройства (РЧИУ), а в этом году РЧИУ начнут устанавливать на товарах, продающихся в магазинах крупнейшей американской торговой сети "Уолмарт". Трудно сомневаться в том, что скоро за этим последует и попытка использовать "Веричипы" для опознания сначала детей, а потом и взрослых. Министерство обороны утверждает, что РЧИУ позволяют более эффективно проводить учет армейского инвентаря, и поэтому они будут крепиться на всё, что поступает в распоряжение армии, за исключением песка, гравия, жидкостей и т.п. Солдатам вживлять микрочипы пока не будут. По крайней мере, не в Соединенных Штатах. Но в других странах "Веричип" уже широко используется для отслеживания людей. Имплантирование микрочипов, начавшись с больниц и тюрем, получает всё более и более широкое распространение.Никто и не скрывает, что уже сейчас микрочип может быть подсоединен к любой базе данных и предоставлять полную информацию о его владельце, включая финансовую и медицинскую. Помимо этого положение микрочипа на планете легко может отслеживаться со спутника 24 часа в сутки. В конечном итоге «чипизация» общества сотрет такие понятия, как «личность» и «свобода».

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!