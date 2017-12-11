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Общество | Губернатор поставил задачи перед аграриями и животноводами на 2018 год

11.12.2017|09:47
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В понедельник, 11 декабря, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалось развитие сельского хозяйства в Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил, что в пятницу, 8 декабря, состоялось торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги работы в сфере АПК.

Глава региона отметил, что в этом году был собран рекордный урожай свеклы - 2 млн 300 тысяч тонн, тогда как в прошлом - 2 млн тонн. Регион занял второе место в ПФО по урожайности овощей.

«Хорошие результаты работы, эти темпы нужно сохранить», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Кроме того, он поставил задачу убрать кукурузу и подсолнечник, пока еще нет морозов.

Также губернатор акцентировал внимание на проблеме, связанной с невысокой ценой на зерно: «Надеемся, что в январе-феврале-марте цены подрастут, поэтому нам нужно активнее строить элеваторы». В частности, в Кузнецке необходимо восстановить элеватор на 130 тысяч тонн, который уже несколько лет не работает.

«Надо найти инвестора, чтобы к августу-сентябрю 2018 года мы его восстановили», - распорядился Иван Белозерцев.

Запланировано также увеличение объема производства скота и птицы.

«Ставлю задачу перед минсельхозом: в следующем году выйти на показатель 300 тысяч тонн мяса. Это даст возможность не только обеспечить область, но и активно реализовывать продукцию в другие регионы и страны СНГ», - нацелил губернатор.

Кроме того, по мнению Ивана Белозерцева, нужно искать инвестора для развития овцеводства в Сосновоборском и Никольском районах. «Земля там не дает большого урожая, а вот кормовая база там хорошая», - пояснил глава региона.

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Гость|11.12.2017 10:19|

penzainform.ru писал(a):

В понедельник, 11 декабря, на оперативном совещании
penzainform.ru писал(a):
Иван Белозерцев
penzainform.ru писал(a):
поставил задачу убрать кукурузу и подсолнечник, пока еще нет морозов.
Приступайте к севу зерновых! (х/ф "День выборов")

Гость|11.12.2017 10:33|

чтобы ставить задачи надо что-то дать,А ТАК ПУСТЫЕ СЛОВА.

Гость|11.12.2017 10:35|

penzainform.ru писал(a):

Ставлю задачу перед минсельхозом: в следующем году выйти на показатель 300 тысяч тонн мяса.
А для улучшения вкуса мяса не плохо было бы по утрам коровкам давать по ложке клинового сиропа, а вечером по две ложки малинового варенья произведённого на местных заводах из урожая собранного с местных малиновых плантаций.

Гость|11.12.2017 10:38|

Вот губернатор молодец! И в овцеводстве разбирается, и в кормовой базе! Указывает путь развития аграриям. С его руководящей и целеуказующей дланью мы движемся к светлому будущему.

Гость|11.12.2017 10:45|

Гость писал(a):

- нацелил губернатор.

Целая страна высокооплачиваемых дармоедов-наводчиков.

Целевое разбазаривание средств

Гость|11.12.2017 10:54|

Половина аграриев при большом урожае без денег. Цены то нет. Подсолнух неубраный стоит, не выгодно.

Имя: Гость
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