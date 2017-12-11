11.12.2017 | 09:47

В понедельник, 11 декабря, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждалось развитие сельского хозяйства в Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил, что в пятницу, 8 декабря, состоялось торжественное мероприятие, на котором были подведены итоги работы в сфере АПК.

Глава региона отметил, что в этом году был собран рекордный урожай свеклы - 2 млн 300 тысяч тонн, тогда как в прошлом - 2 млн тонн. Регион занял второе место в ПФО по урожайности овощей.

«Хорошие результаты работы, эти темпы нужно сохранить», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Кроме того, он поставил задачу убрать кукурузу и подсолнечник, пока еще нет морозов.

Также губернатор акцентировал внимание на проблеме, связанной с невысокой ценой на зерно: «Надеемся, что в январе-феврале-марте цены подрастут, поэтому нам нужно активнее строить элеваторы». В частности, в Кузнецке необходимо восстановить элеватор на 130 тысяч тонн, который уже несколько лет не работает.

«Надо найти инвестора, чтобы к августу-сентябрю 2018 года мы его восстановили», - распорядился Иван Белозерцев.

Запланировано также увеличение объема производства скота и птицы.

«Ставлю задачу перед минсельхозом: в следующем году выйти на показатель 300 тысяч тонн мяса. Это даст возможность не только обеспечить область, но и активно реализовывать продукцию в другие регионы и страны СНГ», - нацелил губернатор.

Кроме того, по мнению Ивана Белозерцева, нужно искать инвестора для развития овцеводства в Сосновоборском и Никольском районах. «Земля там не дает большого урожая, а вот кормовая база там хорошая», - пояснил глава региона.