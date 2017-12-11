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Общество | Губернатор Иван Белозерцев ответит на вопросы детей

11.12.2017|10:53
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В воскресенье, 10 декабря, губернатор Иван Белозерцев анонсировал проведение акции для детей. Маленькие пензенцы смогут задать главе региона интересующие их вопросы и обязательно получат ответы.

«В этом году вновь проведем акцию «Задай вопрос губернатору. Дети». Ребята со всего региона могут присылать мне свои вопросы, на каждый из них я дам ответ, на самые интересные - лично в канун Нового года», - написал Иван Белозерцев в своем микроблоге.

Мероприятие проводится не впервые. В 2016 году дети отправляли губернатору вопросы по электронной почте, связывались с ним по скайпу и телефону. 30 из них были приглашены в драматический театр на полуторачасовую детскую пресс-конференцию.

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Гость|11.12.2017 11:00|

оно детям надо ?

Гость|11.12.2017 11:06|

Почему не будет ёлки в ДК им. Дзержинского?

Гость|11.12.2017 11:20|

Вот это правильно-это его уровень.

Гость|11.12.2017 11:23|

вопрос от дитяти - "Сколько вы уже наворовали?"

Гость|11.12.2017 11:24|

Дед Мороз Сурский:))))

Гость|11.12.2017 11:27|

Ржу

Гость|11.12.2017 11:27|

Вапрос , уважаемый Губернатор почему Вас все ругают? Валера 9лет.

Гость|11.12.2017 11:28|

Когда цены на баню убавите 300руб для нашей семьи дорого .

Имя: Гость
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