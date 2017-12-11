11.12.2017 | 10:53

В воскресенье, 10 декабря, губернатор Иван Белозерцев анонсировал проведение акции для детей. Маленькие пензенцы смогут задать главе региона интересующие их вопросы и обязательно получат ответы.

«В этом году вновь проведем акцию «Задай вопрос губернатору. Дети». Ребята со всего региона могут присылать мне свои вопросы, на каждый из них я дам ответ, на самые интересные - лично в канун Нового года», - написал Иван Белозерцев в своем микроблоге.

Мероприятие проводится не впервые. В 2016 году дети отправляли губернатору вопросы по электронной почте, связывались с ним по скайпу и телефону. 30 из них были приглашены в драматический театр на полуторачасовую детскую пресс-конференцию.