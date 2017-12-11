11.12.2017 | 14:32

На координационном совещании, состоявшемся в правительстве Пензенской области в понедельник, 11 декабря, рассматривалось обеспечение сельских жителей водой.

Как доложил начальник областного управления ЖКХ и ГЗН Михаил Панюхин, охват населения централизованным водоснабжением в городах и рабочих поселках составляет 100%, в сельских населенных пунктах - 70%. Из артезианских скважин снабжаются питьевой водой 900 сел и деревень. 98,3% населения региона обеспечены питьевой водой надлежащего качества.

Тем не менее не везде дело обстоит благополучно. Так, в Кузнецке, Городище, Лунине, поселке Пионер Кузнецкого района, поселке Лесном (Пенза) качество воды оставляет желать лучшего.

Михаил Панюхин подчеркнул, что серьезной проблемой остается износ сетей, который составляет около 70%. Мониторинг их показал, что на 1 335 артезианских скважин у 900 срок службы составляет свыше 25 лет, 219 нуждаются в капремонте, необходимо дополнительно пробурить 60 скважин.

Также ремонта требуют 44 каптажа из 223, 281 водонапорная башня из 1 221, в замене нуждаются 2 800 км сетей из 8 486,2 км.

«Для полного решения всех проблем водоснабжения в области требуется 4,7 млрд рублей», - резюмировал Михаил Панюхин.

В 2017 году на решение проблем водоснабжения было выделено 28 млн рублей, водоотведения - 4 млн. В 53 муниципальных образованиях ведется ремонт 90 объектов водоснабжения.

«Какие проблемы у нас самые актуальные?» - задал вопрос докладчику губернатор Иван Белозерцев.

«До 1 декабря все 142 муниципальных образования подали заявки по объектам водоснабжения на общую сумму 195,5 млн рублей. Мы выберем первоочередные, кричащие - водоотведение в Лесном, поселке Пионер, Башмаково, Бессоновка... Перечислять можно долго. В каждом районе 4-5 объектов требуют принятия неотложных мер. Мы все эти объекты знаем», - ответил Михаил Панюхин.

«Последние два года мы выделяем денежные средства. Деньги у вас будут появляться, нужно их часть направлять на развитие сетей, на ремонт и замену скважин и водонапорных башен. Нет такого муниципального образования (из тех, что я посетил), где кто-то не пожаловался бы на состояние водоснабжения. Это важнейшая задача!» - нацелил глав муниципалитетов Иван Белозерцев.