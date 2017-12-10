Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|10 дек 2017|17:17
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  69.64  |  $  59.28
 

Общество | В Пензенской семинарии почтили память святителя Иннокентия Иркутского

10.12.2017|11:22
Печать

Более 200 лет он является небесным покровителем Пензенской духовной семинарии. А потому в этом учебном заведении день памяти святителя Иннокентия Иркутского - особая дата.

«Это известный миссионер, известный служитель церкви. И наверное, потому, что наша епархия была только что образована и семинария только появилась, вот именно такого миссионера получила семинария», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В настоящий момент в Пензенской духовной семинарии обучается около двухсот юношей и девушек. Здесь воспитываются будущие священнослужители, иконописцы, регенты церковных хоров.

«Мы получили возможность давать дипломы государственного образца именно уже второго уровня образования. Если до этого у нас был только бакалавриат, то теперь мы и магистров выпускаем богословия. И я считаю, что это очень важно для нашей епархии, потому что это дает возможность более качественно готовить людей», - пояснил владыка.

По случаю праздника лучших студентов и преподавателей, успешно потрудившихся в уходящем году, наградили архиерейскими грамотами.

0
0
0
0
 
Гость|10.12.2017 11:46|

penzainform.ru писал(a):

рассказал митрополит

Митра шапка на голове человека.

Митра – богато украшенный золотым шитьем, бисером, драгоценными камнями головной убор сферической формы.

Митра (божество) — Википедия

Ми́тра — божество индоиранского происхождения, связанное с дружественностью, договором, согласием и солнечным светом. Как божество Митра упоминается в трёх аспектах: Ми́тра́ индоариев, как ведийское божество;

Гость|10.12.2017 11:47|

Вот в Иркутске и отмечали бы. Из иркутских нормальное - только пельмени.

Гость|10.12.2017 11:58|

А день святого Иоргена когда будем отмечать?

Гость|10.12.2017 12:11|

когда будем память святого иоргена отмечать ?

Гость|10.12.2017 12:23|

кого кого инокентия смоктуновского его чё уже к лику приставили7

Гость|10.12.2017 13:12|

Магистров начали готовить говорите, что таперича весь космос наш, да убоиться томогавк калибра!

Гость|10.12.2017 13:23|

Магистров начали готовить говорите, что таперича весь космос наш, да убоиться томогавк калибра!

топерь на Разеей небо будет как положено твердью. и любая изняя тама\гавка сискильзнёт на границе руб ежей - супостаты свою и обрящють

Гость|10.12.2017 14:33|

МАГИСТРЫ БОЛТОСЛОВИЯ

Гость|10.12.2017 14:41|

penzainform.ru писал(a):

Мы получили возможность давать дипломы государственного образца именно уже второго уровня образования.

Маловато второго уровня, надо бы высшего уровня. ракеты святить какого уровня допускается?

Гость|10.12.2017 15:24|

Кеша Иркутский. А что, звучит.

Гость|10.12.2017 15:44|

Гость писал(a):

дипломы государственного образца
А без диплома попов будут увольнять?

Гость|10.12.2017 16:14|

Гость писал(a):

Кеша Иркутский. А что, звучит.
Ага, пахан, не иначе..

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!