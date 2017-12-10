10.12.2017 | 11:22

Более 200 лет он является небесным покровителем Пензенской духовной семинарии. А потому в этом учебном заведении день памяти святителя Иннокентия Иркутского - особая дата.

«Это известный миссионер, известный служитель церкви. И наверное, потому, что наша епархия была только что образована и семинария только появилась, вот именно такого миссионера получила семинария», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

В настоящий момент в Пензенской духовной семинарии обучается около двухсот юношей и девушек. Здесь воспитываются будущие священнослужители, иконописцы, регенты церковных хоров.

«Мы получили возможность давать дипломы государственного образца именно уже второго уровня образования. Если до этого у нас был только бакалавриат, то теперь мы и магистров выпускаем богословия. И я считаю, что это очень важно для нашей епархии, потому что это дает возможность более качественно готовить людей», - пояснил владыка.

По случаю праздника лучших студентов и преподавателей, успешно потрудившихся в уходящем году, наградили архиерейскими грамотами.