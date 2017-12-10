В Пензе бывший медработник пренебрег исполнением родительских обязанностей и задолжал родной дочери 429 000 рублей.
«Алкоголь, выбранный им в качестве жизненной стези, изменил его личность и сделал равнодушным к родительскому долгу. Невзирая на неоднократные беседы с судебным приставом, попытки трудоустройства его через центр социальной защиты населения к успеху не привели», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.
Неплательщика привлекли к административной ответственности. В качестве наказания ему были назначены обязательные работы.
«Однако и их утомленный тяготами жизни должник пытался избежать, не приходя в назначенный срок на место своей отработки», - добавили в пресс-службе.
За уклонение от исполнения наказания пензенца арестовали на пятеро суток.
ДОЛЖНИКОВ ПО АЛИМЕНТАМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ НА СТРОЙКУ СИЛА СИБИРИ. НА МНОГО НЕ НАДО А ЛЕТ 5 БУДЕТ В САМЫЙ РАЗ. ПИТЬ БРОСЯТ.РАСПЛАТЯТСЯ ПО ДОЛГАМ. НАЧНУТ ДРУГУЮ ЖИЗНЬ. ГОСПОДА АЛКОГОЛИКИ И ТУНЕЯДЦЫ! БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ СИБИРИ ЖДУТ ВАС!!!