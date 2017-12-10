10.12.2017 | 10:04

В Пензе бывший медработник пренебрег исполнением родительских обязанностей и задолжал родной дочери 429 000 рублей.

«Алкоголь, выбранный им в качестве жизненной стези, изменил его личность и сделал равнодушным к родительскому долгу. Невзирая на неоднократные беседы с судебным приставом, попытки трудоустройства его через центр социальной защиты населения к успеху не привели», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Неплательщика привлекли к административной ответственности. В качестве наказания ему были назначены обязательные работы.

«Однако и их утомленный тяготами жизни должник пытался избежать, не приходя в назначенный срок на место своей отработки», - добавили в пресс-службе.

За уклонение от исполнения наказания пензенца арестовали на пятеро суток.