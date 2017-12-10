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Общество | В Пензе бывший медработник задолжал дочери почти полмиллиона рублей

10.12.2017|10:04
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В Пензе бывший медработник пренебрег исполнением родительских обязанностей и задолжал родной дочери 429 000 рублей.

«Алкоголь, выбранный им в качестве жизненной стези, изменил его личность и сделал равнодушным к родительскому долгу. Невзирая на неоднократные беседы с судебным приставом, попытки трудоустройства его через центр социальной защиты населения к успеху не привели», - сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Неплательщика привлекли к административной ответственности. В качестве наказания ему были назначены обязательные работы.

«Однако и их утомленный тяготами жизни должник пытался избежать, не приходя в назначенный срок на место своей отработки», - добавили в пресс-службе.

За уклонение от исполнения наказания пензенца арестовали на пятеро суток.

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Гость|10.12.2017 10:34|

ДОЛЖНИКОВ ПО АЛИМЕНТАМ НУЖНО ОТПРАВЛЯТЬ НА СТРОЙКУ СИЛА СИБИРИ. НА МНОГО НЕ НАДО А ЛЕТ 5 БУДЕТ В САМЫЙ РАЗ. ПИТЬ БРОСЯТ.РАСПЛАТЯТСЯ ПО ДОЛГАМ. НАЧНУТ ДРУГУЮ ЖИЗНЬ. ГОСПОДА АЛКОГОЛИКИ И ТУНЕЯДЦЫ! БЕСКРАЙНИЕ ПРОСТОРЫ СИБИРИ ЖДУТ ВАС!!!

Гость|10.12.2017 10:41|

Надо смотреть как начисляют алименты, система такова что начисляют от средней зарплаты. где главврач получает 100т а медработник 12000, но в среднем получают оба по 45000)) вот и с этой суммы берут алименты... любой задолжает так))) еще повезло что там сечин не работает, пару миллиард бы должен был) легко отделался.

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