10.12.2017 | 15:04

Двадцати юным пензенцам вручили главный документ гражданина Российской Федерации в торжественной обстановке. Церемония прошла в Литературном музее в преддверии Дня Конституции, который отмечается 12 декабря.

«Вы вступаете в новый этап своей жизни, можно сказать, взрослый этап жизни. И об этом уже говорят не только родители, это сегодня подтверждено государством», - приветствовала юных сограждан глава администрации Ленинского района Надежда Москвитина.

«Каждый из вас в своей жизни обязательно внесет свой вклад в процветание нашего Сурского края, нашей Родины - Российской Федерации», - выразил уверенность начальник управления по вопросам миграции УМВД России по области Эдуард Горохов.

Как признался пензенец Даниил Горбунов, он очень ждал дня, когда сможет получить паспорт. По его словам, теперь он действительно почувствовал себя совсем взрослым.

«Передо мной открываются новые возможности, права и обязанности. Я собираюсь летом устраиваться на работу, чтобы заработать на велосипед», - поделился замыслом Даниил.