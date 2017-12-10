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Общество | Администрацию Сурска обязали выделить переселенцам достойное жилье

10.12.2017|14:04
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В Городищенском районе удовлетворен иск прокурора к администрации Сурска о предоставлении переселенцам жилья, отвечающего всем нормам.

Как оказалось, в жилой комнате и вспомогательных помещениях квартиры, выделенной по программе, негде расставить необходимый набор мебели и бытовой техники.

Кроме того, межквартирные перегородки не обеспечивают нормативный уровень защиты от шума, имеются различные строительные нарушения.

«Решением Городищенского районного суда на администрацию г. Сурска возложена обязанность предоставить в собственность гражданки квартиру, отвечающую требованиям, предъявляемым к жилым помещениям», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Еще пять исков районного прокурора находятся в суде на рассмотрении.

В 2016 году выяснилось, что здания, в которые должны были переехать граждане из аварийного фонда, непригодны для проживания. Должностным лицам администрации Городищенского района инкриминировалось злоупотребление полномочиями при реализации муниципальной программы.

В частности, администрация Сурска подписала акты приема-передачи квартир, несмотря на строительные дефекты и отступления от нормативно-технической документации. В итоге людям пришлось жить в помещениях, не отвечающих требованиям, а бюджету Сурска был нанесен ущерб в размере более пяти миллионов рублей.

Губернатор потребовал устранить все выявленные в новостройках недостатки.

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Гость|10.12.2017 14:38|

В СУРСКЕ СВОЯ ЗАРЯ.

Гость|10.12.2017 14:54|

Там походу до зари еще далековато.

Имя: Гость
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