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Общество | Жителям Пензенской области напомнили правила пожарной безопасности

09.12.2017|16:22
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Представители Саловского сельсовета, сотрудники надзорной деятельности, энергетики обходят дома и квартиры граждан из группы риска.

Во время отопительного сезона люди в форме не перестают напоминать о правилах эксплуатации газового оборудования и печей.

«Не сушите вещи на котле», - предупредил сотрудник МЧС хозяйку одного из домов.

В зимний период возрастает нагрузка и на электрические сети. Недостаток тепла в домах компенсируют работой обогревательных приборов, поэтому в щитках порой пробегают искры.

«Уважаемые жители города Пензы и области! Просим вас соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять малолетних детей без присмотра и содержать отопительные приборы в исправном состоянии», - обратился к жителям региона начальник Пензенского районного отдела Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Ветошкин.

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