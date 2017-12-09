09.12.2017 | 16:22

Представители Саловского сельсовета, сотрудники надзорной деятельности, энергетики обходят дома и квартиры граждан из группы риска.

Во время отопительного сезона люди в форме не перестают напоминать о правилах эксплуатации газового оборудования и печей.

«Не сушите вещи на котле», - предупредил сотрудник МЧС хозяйку одного из домов.

В зимний период возрастает нагрузка и на электрические сети. Недостаток тепла в домах компенсируют работой обогревательных приборов, поэтому в щитках порой пробегают искры.

«Уважаемые жители города Пензы и области! Просим вас соблюдать требования пожарной безопасности, не оставлять малолетних детей без присмотра и содержать отопительные приборы в исправном состоянии», - обратился к жителям региона начальник Пензенского районного отдела Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Ветошкин.