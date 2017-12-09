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Общество | В Пензе студенты и школьники проверили свои знания по истории Отечества

09.12.2017|17:07
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Пензенские студенты и школьники прошли тестирование по истории Отечества «Каждый день горжусь Россией». В области было зарегистрировано 80 площадок, на десяти из которых все желающие могли проверить свой уровень знаний.

«Историю я люблю со школы; также в университете я сдавала экзамены на пятерки. Я думаю, что смогу правильно ответить на вопросы», - отметила студентка Анастасия Лыткина.

Тест состоял из 40 заданий. На ответы отводилось 40 минут.

«Вопросы очень интересные. Каждый вопрос нацелен на то, чтобы получить в дальнейшем другие знания - покопаться в книжках, в интернете, как говорит молодежь, погуглить, что это такое, как ответить на вопрос. Не надо бояться, когда новые знания получаешь извне, мы к этому должны стремиться», - подчеркнул министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Кстати, пройти тестирование можно было, не выходя из дома. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте кдгр.рф и ответить на вопросы.

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