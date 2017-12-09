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Общество | Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова признана юристом 2017 года

09.12.2017|12:57
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В пятницу, 8 декабря, в Пензе состоялось вручение VIII региональной премии «Юрист года - 2017», приуроченное к празднованию в России Дня юриста.

Премия «Юрист года» учреждена 8 октября 2009 года Указом Президента России. В субъектах Российской Федерации региональные отделения Ассоциации юристов России ежегодно проводят вручение региональных премий. Ими награждаются лучшие в юридической профессии - теоретики, практики, общественные деятели.

После торжественного открытия мероприятия состоялась презентация второй книги Юридической энциклопедии Пензенской области «История становления пензенской юридической школы». В книге собраны исторические материалы о прокуратуре, следственном комитете и органах госбезопасности Пензенской области.

После презентации премий имени выдающихся земляков-юристов конца ХIХ - начала XX веков Валериана Волжина и Михаила Акимова состоялась торжественная церемония вручения наград.

Дипломы «За верность профессии» были вручены заслуженному юристу РФ Владимиру Фомину и заслуженному юристу РФ, почетному работнику судебной системы Евгению Худину.

Премию «Молодой юрист года - 2017» получила студентка магистратуры юридического факультета ПГУ, сопредседатель совета молодых юристов регионального отделения Ассоциации юристов России Ангелина Корякина.

Лауреатом премии имени Валериана Волжина стал начальник Судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков. Премия имени Михаила Акимова присуждена начальнику Управления Министерства юстиции РФ по Пензенской области Елене Канашкиной.

«Кульминацией мероприятия стало вручение главной награды - премии «Юрист года - 2017». Ее получила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова», - сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова

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Гость|09.12.2017 13:09|

И все же мне кажется профессионализма у неё мало!!! Салон югозападный и дело по нему проведено слабо жулики на свободе

Гость|09.12.2017 13:23|

Ну теперь пора ее на пенсию гнать, озолотилась. Может полегче устроиться будет в надзорный орган, а то своими силами никак

Гость|09.12.2017 13:26|

За что? За должность? Проблемы как были, так и есть, дела висяками лежат...

Полный бред.

Палец о палец не ударяет, получает хорошие деньги, при этом еще восхваляют!

Гость|09.12.2017 13:29|

Гость писал(a):

Палец о палец не ударяет, получает хорошие деньги, при этом еще восхваляют!
Орать с дивана все горазды и и уж тем более точно знают как правильно управлять страной.

Гость|09.12.2017 13:37|

9 из 10 проголусуют за её отставку очень слабо работает

Гость|09.12.2017 13:39|

это

Гость|09.12.2017 13:48|

Очередной междусобойчик? В глаза людям не стыдно смотреть? Впрочем,откуда у этих людей совесть...

Гость|09.12.2017 13:49|

Да неужели!!!Какой забавный междусобойчик.

Гость|09.12.2017 13:54|

кукушка хвалит петуха и т. д......

Гость|09.12.2017 13:57|

почём сейчас подобные звания?

Гость|09.12.2017 13:58|

Чемпионы Поволжья по сбору окурков.

Гость|09.12.2017 13:58|

Гость писал(a):

Палец о палец не ударяет,
ударяют пальчики, но как-то слабо и не туда.

Имя: Гость
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