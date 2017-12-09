09.12.2017 | 12:57

В пятницу, 8 декабря, в Пензе состоялось вручение VIII региональной премии «Юрист года - 2017», приуроченное к празднованию в России Дня юриста.

Премия «Юрист года» учреждена 8 октября 2009 года Указом Президента России. В субъектах Российской Федерации региональные отделения Ассоциации юристов России ежегодно проводят вручение региональных премий. Ими награждаются лучшие в юридической профессии - теоретики, практики, общественные деятели.

После торжественного открытия мероприятия состоялась презентация второй книги Юридической энциклопедии Пензенской области «История становления пензенской юридической школы». В книге собраны исторические материалы о прокуратуре, следственном комитете и органах госбезопасности Пензенской области.

После презентации премий имени выдающихся земляков-юристов конца ХIХ - начала XX веков Валериана Волжина и Михаила Акимова состоялась торжественная церемония вручения наград.

Дипломы «За верность профессии» были вручены заслуженному юристу РФ Владимиру Фомину и заслуженному юристу РФ, почетному работнику судебной системы Евгению Худину.

Премию «Молодой юрист года - 2017» получила студентка магистратуры юридического факультета ПГУ, сопредседатель совета молодых юристов регионального отделения Ассоциации юристов России Ангелина Корякина.

Лауреатом премии имени Валериана Волжина стал начальник Судебного департамента в Пензенской области Алексей Кардаков. Премия имени Михаила Акимова присуждена начальнику Управления Министерства юстиции РФ по Пензенской области Елене Канашкиной.

«Кульминацией мероприятия стало вручение главной награды - премии «Юрист года - 2017». Ее получила прокурор Пензенской области Наталья Канцерова», - сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова