09.12.2017 | 13:11

В субботу, 9 декабря, в Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.

Мероприятие прошло на набережной Суры, возле монумента «Росток», рядом с которым расположена стела «Слава героям!». В торжествах приняли участие глава Пензы Валерий Савельев, мэр Виктор Кувайцев, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев, представители общественности.

После тематической вводной части, в которой чтецы-артисты театра «Голос поэта» исполнили стихи разных войн, а солистка Ольга Козырева - песню «Честь имею», память павших за Родину героев почтили минутой молчания. Затем под гимн России прогремели залпы орудий.

«Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к стеле «Слава Героям!», на которой запечатлены имена людей, которыми гордится Пензенская область», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.