Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|9 дек 2017|13:59
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-4oC
-3oC
Завтра | Облачно |
  69.64  |  $  59.28
 

Общество | Пензенцы возложили цветы к стеле «Слава героям!»

09.12.2017|13:11
Печать

В субботу, 9 декабря, в Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Героев Отечества.

Мероприятие прошло на набережной Суры, возле монумента «Росток», рядом с которым расположена стела «Слава героям!». В торжествах приняли участие глава Пензы Валерий Савельев, мэр Виктор Кувайцев, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев, представители общественности.

После тематической вводной части, в которой чтецы-артисты театра «Голос поэта» исполнили стихи разных войн, а солистка Ольга Козырева - песню «Честь имею», память павших за Родину героев почтили минутой молчания. Затем под гимн России прогремели залпы орудий.

«Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов к стеле «Слава Героям!», на которой запечатлены имена людей, которыми гордится Пензенская область», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

0
0
0
0
 
Гость|09.12.2017 13:46|

penzainform.ru писал(a):

возле монумента «Росток», рядом с которым расположена стела «Слава героям!»
Значит на Советской площади не стали возлагать? Очень даже лицемерно!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!