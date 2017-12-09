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Общество | Пензенцы торжественно возложили цветы к стеле «Слава героям!»

09.12.2017|15:19
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Пензенцы отпраздновали День Героев Отечества на берегу замерзшей Суры. В современной России этот праздник был учрежден в 2007 году.

История праздника уходит своими корнями в XVIII век, когда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца как знак отличия за заслуги на поле боя. До 1917 года этот праздник назывался День Георгиевских кавалеров.

Теперь 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, России, Социалистического Труда и награжденных орденами Славы всех степеней.

К стеле «Слава героям!» в этот день по традиции возложили цветы в честь людей, не пожалевших сил, здоровья и жизни во имя Отечества.

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Гость|09.12.2017 18:47|

А жополиз маразматический там был?

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