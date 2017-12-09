09.12.2017 | 15:19

Пензенцы отпраздновали День Героев Отечества на берегу замерзшей Суры. В современной России этот праздник был учрежден в 2007 году.

История праздника уходит своими корнями в XVIII век, когда императрица Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца как знак отличия за заслуги на поле боя. До 1917 года этот праздник назывался День Георгиевских кавалеров.

Теперь 9 декабря чествуют Героев Советского Союза, России, Социалистического Труда и награжденных орденами Славы всех степеней.

К стеле «Слава героям!» в этот день по традиции возложили цветы в честь людей, не пожалевших сил, здоровья и жизни во имя Отечества.