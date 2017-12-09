09.12.2017 | 10:21

В пятницу, 8 декабря, в Пензе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

В фойе киноконцертного зала «Пенза» были выставлены продовольственные товары, произведенные в Сурском крае, а также прошла выставка рисунков «Сельское хозяйство глазами детей».

Обращаясь со сцены к аграриям и животноводам, губернатор Иван Белозерцев отметил позитивные сдвиги в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

«С уверенностью могу заявить - агропромышленный комплекс Пензенской области за последние годы совершил колоссальный прорыв. Благодаря вашему бесценному труду, опыту и знаниям, бережному отношению к родной земле, использованию современных агарных технологий мы не сдаем передовых позиций. Сельское хозяйство области успешно развивается, продолжает уверенно демонстрировать рост, оставаясь драйвером экономики региона. И я сердечно поздравляю всех вас!» - обратился он к представителям отрасли.

Иван Белозерцев также напомнил, что вклад работников агропромышленного комплекса в валовой региональный продукт составляет 15%, объем валовой продукции сельского хозяйства - более 90 млрд рублей, а по темпам роста аграрного производства Пензенская область занимает первое место в ПФО в течение последних пятнадцати лет.

«Еще в 2016 году мы поставили перед собой задачу ежегодно получать не менее двух миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. И в текущем году перевыполнили этот показатель - собрали 2,5 миллиона тонн. Урожайность побила все прежние рекорды - в среднем по области она составила 36 ц/га. Это первое место в Приволжском федеральном округе», - с гордостью отметил губернатор.

Он положительно оценил результаты, полученные по итогам сбора урожая сахарной свеклы, картофеля и других овощей, а также особо отметил успехи животноводства. По темпам роста и объему производства мяса среди регионов ПФО Пензенская область занимает второе место.

«Объемы производства качественного молока у нас увеличиваются с каждым годом. По итогам 2017 года планируется произвести 337 тысяч тонн молока. Впервые продуктивность составит 5 600 кг, это на 9% больше уровня прошлого года», - дополнил он.

Также глава региона призвал продолжить работу по вводу в оборот пустующих плодородных земель сельскохозяйственного назначения. В этом году вместо 50 000 запланированных распахано 57 000 гектаров. В 2018 году стоит задача вернуть в севооборот 45 000 гектаров пустующих земель.

Отличившимся в работе представителям АПК региона Иван Белозерцев вручил награды, связанные с присвоением почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Пензенской области». Награждены победители соревнования в отрасли «Сельское хозяйство» в 2017 году, а также лауреаты конкурса детского рисунка на тему «Сельское хозяйство глазами детей».

В свою очередь, аграрии вручили Ивану Белозерцеву стеклянный сосуд с зерном нынешнего урожая и надписью «2 500 000», символизирующей цифру в 2,5 млн тонн собранного зерна.

«По словам губернатора, это самый дорогой подарок, который могли преподнести ему сельхозпроизводители. Презент будет храниться в музее главы региона», - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.