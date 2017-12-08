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Общество | В Пензенской области оштрафуют охотника за убийство зайца без отметки

08.12.2017|10:38
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Охотник заплатит штраф 4 000 рублей за транспортировку убитого зайца без отметки в разрешении. Мужчину задержали на территории Мокшанского района в среду, 6 декабря.

Соответствующую отметку необходимо делать, если количество животных, которых можно добыть за сезон, ограничено. Также она ставится, если в день разрешено убивать только одну особь конкретного зверя.

«Транспортировка охотничьего животного без отметки в разрешении является грубым нарушением охотничьего законодательства», - отметили в пресс-службе минлесхоза Пензенской области.

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Гость|08.12.2017 11:15|

домой приедет отметит

Гость|08.12.2017 11:23|

дороговатый зайчишка получился :-)

Гость|08.12.2017 11:33|

В минлесхозе на зайца ставят разрешение права охоты до 15 января, а кому то до 28 февраля можно даже

Гость|08.12.2017 11:35|

надо было на месте есть

Гость|08.12.2017 11:39|

хитрый охотник хотел нахаляву забрать

Гость|08.12.2017 11:42|

Тупые журналисты, исправьте...не убивать особь, А ДОБЫВАТЬ! Е-мое, в законе же определено понятие Добычи, А убивать-это уголовно наказуемое деяние...

Гость|08.12.2017 11:45|

"охотничьего животного" - это шедевр!

Гость|08.12.2017 12:09|

УБИЙЦА !!!

А заяц то крещеный был?

Имя: Гость
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