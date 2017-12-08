08.12.2017 | 10:38

Охотник заплатит штраф 4 000 рублей за транспортировку убитого зайца без отметки в разрешении. Мужчину задержали на территории Мокшанского района в среду, 6 декабря.

Соответствующую отметку необходимо делать, если количество животных, которых можно добыть за сезон, ограничено. Также она ставится, если в день разрешено убивать только одну особь конкретного зверя.

«Транспортировка охотничьего животного без отметки в разрешении является грубым нарушением охотничьего законодательства», - отметили в пресс-службе минлесхоза Пензенской области.