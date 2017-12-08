08.12.2017 | 18:00

Восьмилетняя Валерия Ерогина стала победительницей областного конкурса рисунков «Мир, в котором я живу». На суд жюри она представила свой яркий пейзаж.

«Я очень долго думала, что же нарисовать. Но потом подумала, что можно нарисовать Город карандашей. Там все из карандашей: дома, заборы, лавочки», - рассказала юная художница.

Кроме Валерии, в детском конкурсе рисунков приняли участие около 100 учащихся из 19 школ города и области.

Юные художники изображали на холстах двор своей мечты, фантазировали на тему волшебных или будущих городов.

«Нам важно, что ребята проявили свою инициативу и ответственность. Потому что они показали не только свою фантазию и творчество, но и бережное, ответственное отношение к городу, к его судьбе; потому что часто благодаря именно детской инициативе в нашем городе появляются новые объекты», - отметила организатор конкурса Елена Спильная.

Всем участникам конкурса вручили дипломы, а победителям - еще и памятные подарки.